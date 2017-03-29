Isparta Yalvaç'ta deprem, Yalvaç 4.1'le sarsıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde deprem oldu. Akşam saat 21.00'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Merkez Üssü Isparta Yalvaç ilçesine bağlı bağlı Eğirler köyü civarı olan deprem geniş bir alanda hissedildi. Yerin 5 KM altında oluşan deprem vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.Deprem,başta olmak üzere, Tve'de yoğun olarak hissedildi.Depremin yıkıcı bir etkisi bulunmuyor.