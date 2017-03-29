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29 Mart 2017 Çarşamba 21:26

Isparta Yalvaç'ta deprem, Yalvaç 4.1'le sarsıldı

Isparta yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

Isparta Yalvaç'ta deprem, Yalvaç 4.1'le sarsıldı
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Isparta Yalvaç'ta deprem, Yalvaç 4.1'le sarsıldı

Son Depremler, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde deprem oldu. Akşam saat 21.00'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.

Yalvaç deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Merkez Üssü Isparta Yalvaç ilçesine bağlı bağlı Eğirler köyü civarı olan deprem geniş bir alanda hissedildi. Yerin 5 KM altında oluşan deprem vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.
Deprem, Yalvaç başta olmak üzere, Tokmakçık, Şarkikaraağaç, Esinyurt, Gelendost ve Eğridir'de yoğun olarak hissedildi.
Depremin yıkıcı bir etkisi bulunmuyor.


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