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İstanbul Belediye Başkanı'nı yeniden seçiyor

31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 10.5 milyon seçmen yarın yeniden sandık başına gidiyor. 

İstanbul Belediye Başkanı'nı yeniden seçiyor

31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 10.5 milyon seçmen yarın yeniden sandık başına gidiyor. 

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:21
İstanbul Belediye Başkanı'nı yeniden seçiyor

İstanbul yarın Belediye Başkanı'nı yeniden seçiyor


YSK tarafından iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için 10.5 milyon vatandaş yarın yeniden oy kullanacak. 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak. Asker, hükümlü ve kısıtlı olan 68 bin 17 kişi oy kullanamayacak. 3 bin 748 hasta seçmenin ayağına ise sandık gidecek. İstanbul seçimine dair tüm rakamlar haberimizde...

Yarın tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminde 5 milyon 348 bin 658'i kadın ve 5 milyon 212 bin 305 erkek olmak üzere toplam 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. Seçmenlerin 387 bin 897'si 75 yaş ve üzerinde... İşte yarın yapılacak olan büyük seçim öncesi dikkat çeken rakamlar...

SEÇMEN SAYISI

Toplam: 10 milyon 560 bin 963
Kadın: 5 milyon 348 bin 658
Erkek: 5 milyon 212 bin 305 
İlk kez oy kullanacaklar: 167 bin 438
Engelli seçmen sayısı (ortopedik ve görme): 94 bin 214
75 yaş ve üzeri seçmen: 387 bin 897

31 BİN 124 SANDIK

Yarın gerçekleşecek olan İstanbul seçimi için 39 ilçede bin 897 yerde 31 bin 124 sandık kurulacak. 
İlçe sayısı: 39 
İlçe seçim kurulu sayısı: 76
Sandık alanı sayısı: Bin 897
Sandık kurulu sayısı: 31 bin 342

156 SEYYAR SANDIK KURULACAK

Seçim takvimi süresinde başvuruları kabul edilen yatağa bağlı seçmenlerin ise sandık ayağına gidecek. Yine 39 ilçede, 3 bin 748 hasta seçmen 156 sandıkta oy kullanacak.

SEYYAR SANDIK SAYILARI

Seyyar sandık kurulan ilçe sayısı: 39
Seyyar sandık kurulu sayısı: 156
Seyyar sandıklarda oy kullanacak seçmen sayısı: 3 bin 748

62 CEZAEVİ SANDIĞI

7 ilçede bulunan 19 cezaevinde 62 sandık kurulacak. Bu sandıklarda; tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü toplam 9 bin 320 cezaevi seçmeni tercihte bulunacak.

CEZAEVİ SEÇİM RAKAMLARI

Cezaevi sandık kurulan ilçe sayısı: 7

Cezaevi sayısı: 19 
Cezaevi sandık kurulu sayısı: 62 
Cezaevi tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü sayısı: 9 bin 320

68 BİN 17 SEÇMEN İÇİN “OY KULLANAMAZ” ŞERHİ

Ve kısıtlı seçmenler... 31 Mart seçiminin en tartışmalı başlıklarındandı... İtirazlar yapıldı, incelemeler tamamlandı. Tekrar seçimde asker, hükümlü, ölüm gibi gerekçelerle 68 bin 17 kişi için seçmen listelerine "oy kullanamaz" şerhi düşüldü.

OY KULLANAMAYACAKLAR

Asker: 33 bin 775
Hükümlü: 8 bin 93
Kısıtlı: 4 bin 633
Ölen: 21 bin 157
Vatandaşlıktan çıkan: 359
TOPLAM: 68 bin 17

107 BİN 217 PARTİ GÖREVLİSİ

Yarın sandık başında 9 partiden, 107 bin 271 siyasi parti sandık kurulu üyesi görev alacak. Ak Parti'den 31 bin 339, CHP'den 31 bin 341 görevli sandık başında bulunacak.

PARTİLERİN SANDIK KURULU GÖREVLİ SAYISI

AK Parti: 31 bin 339 
BBP: 5 bin 771
CHP: 31 bin 341 
DP: Bin 55
HDP: 14 bin 334 
İYİ Parti: 5 bin 565 
MHP: Bin 564 
SP: 15 bin 416
VP: 886

Son Güncelleme: 23.06.2019 07:52
Anahtar Kelimeler:
YSKSeçimSandık
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