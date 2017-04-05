İstanbul Boğazı'nda ulaşımı sis vurdu

Sabah erken saatlerden itibaren İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'ni etkisi altına alan yoğun sis deniş ulaşımını vurdu. Boğazda sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındıİstanbul Boğazı'nda sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda pus ve sis yüzünden görüşün düşmesi dolayısıyla saat 02.10'dan itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabildiği belirtildi.