﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Nisan 2017 Çarşamba 07:25

İstanbul Boğazı'nda ulaşımı sis vurdu

İstanbul Boğazı'nı etkisi altına alan sisli hava yüzünden deniz ulaşımı yapılamıyor.

İstanbul Boğazı'nda ulaşımı sis vurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İstanbul Boğazı'nda ulaşımı sis vurdu

Sabah erken saatlerden itibaren İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'ni etkisi altına alan yoğun sis deniş ulaşımını vurdu. Boğazda sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda pus ve sis yüzünden görüşün düşmesi dolayısıyla saat 02.10'dan itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabildiği belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
İstanbul Boğazı Ulaşım
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'de kimyasal saldırı; Yaralılar Türkiye'ye getirildi Suriye'de kimyasal saldırı; Yaralılar Türkiye'ye...
Manisa'da deprem oldu; Manisa Hacıhaliller 4.0 ile sallandı Manisa'da deprem oldu; Manisa Hacıhaliller 4.0...
FETÖ'nün medya ayağını tahliye eden hakimler ihraç edildi FETÖ'nün medya ayağını tahliye eden hakimler...
Seydişehir Belediyesi köpek katliamı yapıyor Seydişehir Belediyesi köpek katliamı yapıyor
MHP lideri Devlet Bahçeli'ye göre Evet oyları önde gidiyor MHP lideri Devlet Bahçeli'ye göre Evet oyları...
Erzurum'da aç kurt saldırdı, 4 yaralı var Erzurum'da aç kurt saldırdı, 4 yaralı var
Yukarı Çık

Suriye'de kimyasal saldırı; Yaralılar...
Suriye’nin İdlib kentinde yapılan kimyasal saldırıda 100’den fazla sivil hayatını kaybetti. Yaralanan...

Haberi Oku