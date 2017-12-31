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İstanbul'da 2018'den önce son gece: İstiklal'e akın var

Türkiye 2018'e girmeye hazırlanırken yeni yıl kutlamalarının yapıldığı merkezlerin başında gelen İstiklal Caddesi'ndeki eğlence mekanları tıklım tıklım doldu.

İstanbul'da 2018'den önce son gece: İstiklal'e akın var

Türkiye 2018'e girmeye hazırlanırken yeni yıl kutlamalarının yapıldığı merkezlerin başında gelen İstiklal Caddesi'ndeki eğlence mekanları tıklım tıklım doldu.

31 Aralık 2017 Pazar 20:28
İstanbul'da 2018'den önce son gece: İstiklal'e akın var

İstanbul'da 2018'den önce son gece: İstiklal'e akın var


Taksim'de yılbaşı kutlamalarının yapılmamasına rağmen çok sayıda vatandaş önce Taksim'e ardından İstiklal caddesine akın etti.

Türkiye 2018'e girmeye hazırlanırken yeni yıl kutlamalarının yapıldığı merkezlerin başında gelen İstiklal Caddesi'ndeki eğlence mekanları tıklım tıklım doldu.

Yeni yıla saatler kala İstanbul'da onbinlerce kişi İstiklal Caddesi'ne akın etti.
Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne gelen vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu. Vatandaşlar caddede yürümekte zorluk çekti

Öte yandan yeni yıla saatler kala İstanbul'un kalbi sayılan Taksim ve çevresinde, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Birçok noktaya yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde bölge, mobil tır içerisinden polis ekiplerince dakika dakika incelendi.

Taksim bölgesindeki 34 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) noktasında 136 yüksek çözünürlüklü kamera ile her an izlemeler gerçekleştiriliyor. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri şüpheli gördükleri şahıslar için sahadaki ekipleri uyararak olumsuz bir duruma karşı önlemler alıyor.

Anahtar Kelimeler:
2018
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