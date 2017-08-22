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İstanbul'da dolu korkusu: Kapalı otoparklarda yer kalmadı

Meteorolojinin yaptığı yağmur uyarısının ardından bir önceki şiddetli dolu yağışında mağdur olan araç sahipleri kapalı otoparklara akın etti. Kapalı otoparklar tıklım tıklım dolu.

İstanbul'da dolu korkusu: Kapalı otoparklarda yer kalmadı

Meteorolojinin yaptığı yağmur uyarısının ardından bir önceki şiddetli dolu yağışında mağdur olan araç sahipleri kapalı otoparklara akın etti. Kapalı otoparklar tıklım tıklım dolu.

22 Ağustos 2017 Salı 10:54
İstanbul'da dolu korkusu: Kapalı otoparklarda yer kalmadı


İstanbul'da dolu korkusu: Kapalı otoparklarda yer kalmadı

Meteoroloji'nin yağmur uyarısının ardından araç sahipleri dolu yağacak korkusuyla kapalı otoparklara akın etti.


Arka arkaya yayınlanan hava durumu uyarıları İstanbullar'ın çok farklı tedbir almasına neden oldu.. Bunda geçtimiz günlerde yaşanan sıradışı dolu yağışı, bu yağışın özellikle otomobillerde yol açtığı hasarların etkisi var.  Otomobillerini bugün yaşanması beklenen dolu yağışından kaçırmak isteyen sürücüler Üsküdar'da kapalı otoparklara akın etti.  Bu bölgede otoparklar ağzına kadar doldu hatta kapılarını da kapattı. Kapılarını kapatıp artık otomobil almayan parklardan biri de 4 katlı bu otopark. Kapıya kadar gelip "dolu" tabelasını gören İstanbullu sürücüler bir başka otopark arayışına giriyor.
Otopark çalışanı    “Dolu yağacak dediler otopark tamamen dolu. Daha önce bu kadar yoğunluk hiç olmadı.Meteorolojinin uyarı nedeniyle otoparkımız doldu" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiDolu Yağışı
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