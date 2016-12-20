İstanbul'da hava durumu , 20 Aralık 2016 Akşam kar geliyor

YARIN HAVA NASIL OLACAK

PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji'den alınan saatlik hava tahminlerine göre, İstanbul'da karla karışık yağmurun saat 18.00'de başlaması bekleniyor.Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yurdun bugünden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarına dikkat.Bugün Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun ile gece saatlerinde Hatay, G.Antep ve Kilis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKOM'dan alınan bilgiye göre, İstanbul bugün öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimlerde kar yağışlı olacak. Soğuklar devam edecek.İstanbul bugün akşam saatlerinde Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışı havanın etkisi altına girecek.Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtınamsı seviyeye ulaşması beklenirken, bugün ve yarın görülecek yağışların şehir merkezinde yağmur, kırsal ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun bugün Kuzey kesimlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.Bugün Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar , iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.21.12.2016 Çarşamba günü Ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.ağışların; Akdeniz bölgesinin iç kesimleri , İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.22.12.2016 Perşembe günü Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceği, Yağışların Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olmak üzere kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak iç kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Yağışlı havanın 23.12.2016 Cuma günü ve hafta sonunda da yurdun büyük bölümünde sahillerde yağmur iç kesimlerde kar olarak etkili olmaya devam edeceği bekleniyor.