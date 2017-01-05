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05 Ocak 2017 Perşembe 22:36

İstanbul'da hava durumu: AKOM kar alarmı verdi

Marmara ve Trakya bölgeleri sert kış koşullarına giriyor. Kar yağışının bugeceden itibaren hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da hava durumu: AKOM kar alarmı verdi
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İstanbul'da hava durumu: AKOM kar alarmı verdi

AKOM ve Meteoroloji Marmara, Trakya bölgelerini uyardı. İstanbul'da kar bu kez tüm kesimlerde etkili olacak, Meteorolojiye göre İstanbul'da kar kalınlığının  nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in altında kalan ilçelerde 5-8cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 7-12cm, TEM’in kuzeyinde 10-30cm, Çatalca, Binkılıç vb. 40 cm ve üzeri aralığında kar örtüsünün oluşacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden şiddetini arttırarak kuvvetli ve tam fırtına seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.


ış koşulları süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluk alanlarında, ana caddeler, meydanlar, üst geçitler, metrobüs yollarında oluşabilecek olumsuzlukları WhatsApp üzerinden bildirebilecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarının dışında olan olumsuzluklar ile ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarının kriz merkezlerine iletilerek çözüm üretilecek. Vatandaşların WhatsApp ihbar hattı üzerinden fotoğraf veya konum göndermeleri ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARISI

İstanbul başta olmak üzere yurdumuz Balkanlar üzerinden gelen (Sibirya kökenli) yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul’da Cuma günü, önce kuvvetli lodosla birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların (20-50 kg/m) arası, akşam saatlerine kuvvetli kuzeyli rüzgârla birlikte sıcaklıklarda ani düşüşlerle (8 ila 15C birden), kuvvetli ve yoğun kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü kuvvetli yağmur nedeniyle su baskınları ve göllenmeler yaşanabilir. Kuvvetli ve yoğun kar yağışının Cuma akşam saatleri ile Pazar sabah saatleri arasında kuvvetli fırtına ile birlikte (30-90 km/s) tipi şeklinde yağacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlığının; İstanbul’da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in altında kalan ilçelerde 5-8cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 7-12cm, TEM’in kuzeyinde 10-30cm, Çatalca, Binkılıç vb. 40 cm ve üzeri aralığında kar örtüsünün oluşacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden şiddetini arttırarak kuvvetli ve tam fırtına seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik ihbar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda tüm İBB ekipleri kritik noktalarda tedbirlerini alıyor.
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