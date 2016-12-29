İstanbul'da hava durumu; Bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

BİR HAFTALIK HAVA DURUMU

Marmara Bölgesini etkileyen kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, yüksek yerlere kar, kıyı kesimlerine ise karla karışık yağmur olarak kendini hissettirdi. Sabah erken saatlerinde ise yağmur halini alan yağışlar halen devam ediyor.Meteorolojiye göre yağışlar gün boyu devam edecek. Hava sıcaklığı İstanbul ve çevresinde, kıyı kesimlerinde 2 derece ile 1 derece arasında kendini gösterecek.Rüzgar hızını öğle saatlerinde artırarak saatte 88 KM'ye kadar çıkacak. İDO ve BUDO'nun iptal ettiği seferler de bu saatlerde yoğun.Saat 15.00'ten sonra fırtınanın şiddeti saatte 85 KM'ye düşerken karla karışık yağmur yerini saat 18.00'den itibaren gece yarısına kadar kar olarak kendini gösterecek.Meteorolojinin yayınladığı bir haftalık hava durumuna göre kar yağışı yarın da devam ederken hava sıcaklığı daha da düşecek, cumartesi günü İstanbul -1 dereceyi görmesi bekleniyor.