Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Aralık 2016 Perşembe 06:24

İstanbul'da hava durumu; Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul güne fırtınalı ve yağışlı hava sistemiyle başladı. Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken gün boyu yağmur, karla karışık yağmur ve şidditini artıran fırtına kendini hissettirecek. Dikkat, şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

İstanbul'da hava durumu; Bugün hava nasıl olacak?
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İstanbul'da hava durumu; Bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesini etkileyen kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, yüksek yerlere kar, kıyı kesimlerine ise karla karışık yağmur olarak kendini hissettirdi. Sabah erken saatlerinde ise yağmur halini alan yağışlar halen devam ediyor.


BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?


Meteorolojiye göre yağışlar gün boyu devam edecek. Hava sıcaklığı İstanbul ve çevresinde, kıyı kesimlerinde 2 derece ile 1 derece arasında kendini gösterecek.

Rüzgar hızını öğle saatlerinde artırarak saatte 88 KM'ye kadar çıkacak. İDO ve BUDO'nun iptal ettiği seferler de bu saatlerde yoğun.

Saat 15.00'ten sonra fırtınanın şiddeti saatte 85 KM'ye düşerken karla karışık yağmur yerini saat 18.00'den itibaren gece yarısına kadar kar olarak kendini gösterecek.

BİR HAFTALIK HAVA DURUMU

Meteorolojinin yayınladığı bir haftalık hava durumuna göre kar yağışı yarın da devam ederken hava sıcaklığı daha da düşecek, cumartesi günü İstanbul -1 dereceyi görmesi bekleniyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı,...
İDO ve BUDO seferleri iptal: Fırtına Marmara'yı vuruyor İDO ve BUDO seferleri iptal: Fırtına Marmara'yı...
Denizli'de okullar tatil oldu, gençler gece yarısı kar topu oynadı Denizli'de okullar tatil oldu, gençler gece...
Uşak'ta okullar tatil; Kar yağışı Uşak ve çevresini vurdu Uşak'ta okullar tatil; Kar yağışı Uşak...
Ümit Özdağ; Rumların istediği asla kabul edilemez Ümit Özdağ; Rumların istediği asla kabul edilemez
THY'de iptal edilen seferler, dikkat 23 iç hat seferi iptal edildi THY'de iptal edilen seferler, dikkat 23 iç hat...
Yukarı Çık

Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı,...
Çorum'a bağlı Kargı ilçesi ile Sinop'a bağlı Saraydüzü ilçesi arasında uçuruma yuvarlanan...

Haberi Oku