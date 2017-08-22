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İstanbul'da hava durumu; Yağmur geliyor

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde bazı illerde bugün yağmur geliyor. Trakya'da ise Edirne ve Tekirdağ'da yağmurun etkisinde olacak.

İstanbul'da hava durumu; Yağmur geliyor

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde bazı illerde bugün yağmur geliyor. Trakya'da ise Edirne ve Tekirdağ'da yağmurun etkisinde olacak.

22 Ağustos 2017 Salı 09:55
İstanbul'da hava durumu; Yağmur geliyor

İstanbul'da hava durumu; Yağmur geliyor


İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde bazı illerde bugün yağmur geliyor. Trakya'da ise Edirne ve Tekirdağ'da yağmurun etkisinde olacak.
 
Marmara Bölgesi'nde özellikle İstanbul için yağmur uyarısı yapıldı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün İstanbul genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

İstanbul hava durumu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre; bu akşam ilk saatlerde Edirne ve Tekirdağ'ın güneyi ile gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Kocaeli evrelerinde kuvvetli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve Şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, Kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman yağış anında kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yağışların yarın (Salı) İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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