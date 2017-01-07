İstanbul'da okullar tatil edilecek mi

Cuma akşamı başlayan ve etkisini giderek artarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle İstanbul beyaza büründü.Hafta sonuna denk gelen bu yoğun kar yağışının önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceğini açıklayan Meteroloji yetkilileri özel araç sahiplerini mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıyorlar.Yağan ve ulaşımı etkileyen kar yağışı nedeniyle Pazartesi İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.Veliler tarafından merakla beklenen okulların tatil olup olmayacağı konusunda İstanbul Valiliği henüz bir açıklamada bulunmadılar.Pazar günü öğleden sonra İstanbul Valiliği'nden okulların tatil olup olmayacağı konusunda açıklamanın yapılması bekleniyor.Hava şartlarının böyle devam etmesi durumunda okulların pazartesi günü tatil edilmesi bekleniyor.