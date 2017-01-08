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08 Ocak 2017 Pazar 15:44

İstanbul'da okullar tatil, vali capsleri patladı

Yoğun kar yağışının ardından İstanbul'da okulların tatil edildi, sosyal medya vali Vasip Şahin capsleri patladı.

İstanbul'da okullar tatil, vali capsleri patladı
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İstanbul'da okullar tatil, vali capsleri patladı

İstanbul'da okulların bir gün tatil ilan edilmesinin ardından sosyal medya'da Vali Vasip Şahin twitleri patladı..

METEOROLOJİ'DEN UYARI

İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıklar sıfırın altına düştü. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da bugün gündüz en yüksek sıcaklık -2, hissedilen sıcaklık ise -20 derece olacak.

İstanbul'da pazartesi ve salı günü aralıklarla orta kuvvette kar yağışı devam edecek. İl genelinde gündüz ve gece sıcaklığı oldukça düşük. Meteoroloji uzmanları, kentte kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı uyarıyor.

İstanbul’da kar yağışının 11 Ocak Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Ahmet Uçar, şu bilgileri verdi: “Bugün ve pazartesi, çok kuvvetli bir soğuk yaşanacak. İstanbul’da gece sıcaklığı sahil kesimlerinde eksi 5, iç kesimlerde eksi 7 olarak hissedilecek"

"Bu muazzam don ve buzlanmaya sebep olacak. Pazartesi kar yağışı yeniden etkili olacak ve orta şiddette, aralıklarla sürecek. İstanbul için uç değerlerde kabul edilebilecek bir kar yağışı olacak. Gelecek 3 günde İstanbullular sıfırın üstünde artı değerleri göremeyecekler. Çarşamba günü kar yağışı bölgeyi terk edecek’’
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