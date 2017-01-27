Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Ocak 2017 Cuma 07:00

İstanbul'da oturanlar aman dikkat, seferler iptal

İstanbul'da oturanlar aman dikkat, seferler iptal
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İstanbul'da oturanlar aman dikkat, seferler iptal

Son dakika istanbul ulaşım durum, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı dış hat seferleri iptal edildi.


BUDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde; 

27.01.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
27.01.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. 
27.01.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. 
27.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
27.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
27.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
27.01.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
27.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

İDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;
  
27-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
27-01-2017 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
27-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
27-01-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
27-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardak Adası'na TSK'dan en üst düzeyde ziyaret Kardak Adası'na TSK'dan en üst düzeyde...
Ankara Kızılcahamam'da deprem: 3.3 bile korkttu Ankara Kızılcahamam'da deprem: 3.3 bile korkttu
Egemen Bağış; O sözlerimi FETÖ'cüler carpıttı Egemen Bağış; O sözlerimi FETÖ'cüler carpıttı
Osmanlı'nın ABD'ye gönderdiği yardımın belgesi ortaya çıktı Osmanlı'nın ABD'ye gönderdiği yardımın...
Refarandum ne zaman yapılacak; Türkiye refarandum'a hazırlanıyor Refarandum ne zaman yapılacak; Türkiye refarandum'a...
Polis Erol Aksoy'u arıyor; Hakkında yakalama kararı çıktı Polis Erol Aksoy'u arıyor; Hakkında yakalama...
Yukarı Çık

Kardak Adası'na TSK'dan en üst düzeyde...
Atina ile Ankara arasında Muğla ve Aydın illerine bağlı kayalıkların Yunan askerleri tarafından işgal...

Haberi Oku