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İstanbul'da şarbon alarmı: Vatandaşlar hastaneye akın etti

İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Hastanelerin acil sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

İstanbul'da şarbon alarmı: Vatandaşlar hastaneye akın etti

İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Hastanelerin acil sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

02 Eylül 2018 Pazar 00:12
İstanbul'da şarbon alarmı: Vatandaşlar hastaneye akın etti

İstanbul'da şarbon alarmı: Vatandaşlar hastaneye akın etti


Ankara'da patlak veren şarbonlu kurbanlık paniği İstanbul'a sıçradı. Ankara ve Sivas'ın ardından bu kez Şarbonlu inek paniği Türkiye'nin en büyük şehrini buldu. İstanbul’da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çok sayıda kişi, şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı. Bakan Pakdemirli'den konu ile ilgili açıklama geldi...

"ETLERİN GELDİĞİ İŞLETME KARANTİNA ALTINA ALINDI"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV’de canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"Hastanelere başvuran vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor." diyen Pakdemirli, Şarbon vakası görülen hayvanların satın alındığı işletme çevresindeki diğer hayvanlara yarın aşı yapılacağını, aşının hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakaları görmeyi beklemiyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

"22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı. 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında. Hastanelere başvuran vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor. Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanımızın alındığı Silivri’deki işletme özel bir işletme. İşletmede 7 hayvan var, diğer hayvanlar sağlıklı. Hayvanlar ithal hayvan değil. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz."

Son Güncelleme: 01.09.2018 22:15
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