İstanbul'da seçim sonuçları | AK Parti ağır yenilgi aldı

Türkiye'yi kilitleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde gelen ilk sonuçlara AK Parti ağır yenilgi aldı. Yüzde 70'ten fazla açılan sandıklarda Ekrem İmamoğlu en az yarım milyon fark attı. Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada seçimleri Ekrem İmamoğlu'nun önde götürdüğünü belirterek kutladı. Binali Yıldırım Konuşmasında AK Parti il teşkilatına, ailesine ve seçim çalışmasını izleyen basın mensuplarına teşekkür etti.

Binali Yıldırım; "Ben bu sonuçların İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza güzel çalışmalar yapmasını diliyorum. Bundan sonra İstanbul için yapacağı hayırlı işlere yardımcı olacağımızın bilinmesini istiyoruz"

Binali Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Saat 19.16. YSK seçimlerin sonuçlarıyla ilgili yasağı kaldırmış bulunuyor. Şu an itibarıyla seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.

"İSTANBULUMUZUN GÜZEL İNSANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı bulan İstanbul'umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum. Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek demokrasi demektir. Bu seçimlerle Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır.

"EKREM BEY ARKADAŞIMIZA İSTANBUL'A GÜZEL HİZMETLER YAPMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Ben bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbul'un yapacağı her türlü işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz.