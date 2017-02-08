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08 Şubat 2017 Çarşamba 11:08

İstanbul'da sıradışı deprem; Kandilli böyle duyurdu

Şiddeti oldukça küçük ama depremin derinliği akıllara zarar cinsten. İstanbul Kağıthane'de 0.0 derinlikte 1.1 büyüklüğündeki sarsıntının kaynağı araştırılıyor.

İstanbul'da sıradışı deprem; Kandilli böyle duyurdu
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İstanbul'da sıradışı deprem; Kandilli böyle duyurdu

Son Depremler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi bugün öğleye doğru saat 11.51 sıralarında Kağıthane'de meydana gelen çok küçük çaplı bir depremin varlığını duyurdu.



Kağıthane'de deprem, 1.1 büyüklüğündeki deprem belki çok az kişi tarafından hissedilmiş olabilir, ancak depremin meydana geldiği derinlik ölçüsü oldukça tuhaf.



Deprem, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in dün sosyal medya üstünden yaptığı çağrıyı akıllara getirdi. Ege Denizi'nde bir süredir araştırma yaptığı iddia edilen gizemli sismik geminin yapay depremler üretebileceği tartışmalarının üzerinden bir gün bile geçmeden meydana gelen tufah sarsıntının kaynağı merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi, Kağıthane merkezli Kemerburgaz Caddesi üstündeki depremin derinliğini 0.0 olarak göstermesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek cinsten..
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