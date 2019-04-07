İstanbul'da sona yaklaşıldı

Gazeteci ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul'daki sayımlarla ilgili son bilgileri sosyal medya üzerinden halkla paylaştı.

Yarkadaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "İstanbul'daki oyların yüzde 70'i sayıldı. Saat 01.45 itibariyle Ekrem İmamoğlu, 17.204 oyla önde görünüyor. Geriye kalan tüm sandıklarda yapılacak olan sayımlar da makası kapatmaya yetmiyor." ifadelerini kullandı.