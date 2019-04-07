İstanbul'da sona yaklaşıldı

Gazeteci ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul'daki sayımlarla ilgili son bilgileri sosyal medya üzerinden halkla paylaştı.
Yarkadaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "İstanbul'daki oyların yüzde 70'i sayıldı. Saat 01.45 itibariyle Ekrem İmamoğlu, 17.204 oyla önde görünüyor. Geriye kalan tüm sandıklarda yapılacak olan sayımlar da makası kapatmaya yetmiyor." ifadelerini kullandı.
İşte YSK'nın sitesindeki son durum:
İstanbul Kağıthane'de sayıma ara verildi
Barış Yarkadaş Twitter hesabından Kağıthane'de devam eden sayımlara ilişkin paylaşımda da bulundu.
Yarkadaş, "Şu saate kadar, 929 sandığın 408'i sayıldı. AKP lehine sadece 126 oy çıktı. Geride kalan 522 sandıkta da muhtemelen buna benzer veriler elde edilecek. AKP farkı kapatamadıkça farklı formül arayışları içine girecek" ifadelerini kullandı. Haber: KEMAL KAÇMAZ