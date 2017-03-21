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21 Mart 2017 Salı 19:03

İstanbul'da Türkmen bayrağı asılmasını İBB izin vermedi

Türk Dünyası'nın her yıl geleneksel olarak buluştuğu Topkapı Türk Dünyası Mahallesi etkinlik alanında, Irak Türkmenleri'nin milli bayrağının asılmasına izin verilmedi.

İstanbul'da Türkmen bayrağı asılmasını İBB izin vermedi
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İstanbul'da Türkmen bayrağı asılmasını İBB izin vermedi

Tüm Türk Dünyası'nda ve Türkiye'de coşkuyla kutlanan Nevruz'a Türkmen Bayrağı gölgesi düştü. Kerkük'te Barzani yönetimi tarafından Türkçe'nin ve Türkmen Bayrağı'nın yasaklanmasının hemen ardından, İBB Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen Nevruz etkinlikleri sırasında, Türkmeneli temsilcilerinin kendi bayraklarını göndere asmasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri izin vermedi. 14 Ekim 2009 yılında Bursa'da oynanan Türkiye Ermenistan milli maçı sırasında Azerbaycan Bayrağı'nın stadyuma, hatta Bursa sokaklarına bile sokulmasını yasaklayan utanç verici zihniyetin bir benzerinin yaşandığı Nevruz Kutlamaları'na katılanlar, bu duruma tepki gösterdi.

Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Türk Cumhuriyetleri’nin İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, Türk Cumhuriyetleri temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

DÜNYANIN EN ESKİ BAYRAMI

Törende bir konuşma yapan Coşkun Yılmaz, Nevruz Bayramı’nın dünyada kutlanan en eski ve en köklü bayramlardan biri olduğunu söyledi. Nevruz’un birleştirici ve kaynaştırıcı özelliği olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Nevruz geleneği, Türkistan’dan Kafkaslara, Balkanlara, Anadolu’ya değin asırları kucaklayan bir birikime ve zenginliğe sahiptir.

Nevruz, milletimiz için ‘yeni gün’ün, yeni bir başlangıcının, tabiatla beraber insanın canlanacağının işaretidir” dedi.

KUTLAMALARDA BAYRAK KRİZİ

Törenin sonlarında doğru ise alanda bayrak tartışması krizi yaşandı.

Kutlamalara Kerkük’ten katılan Ayhan Türkmen isimli bir Türkmen kadını, açmak istediği Türkmeneli Bayrağının zabıtalarca engellendiğini iddia etti.

Türkmen “Fotoğraf çektirmek için bayrak açtık. Görevliler gelip engel oldu. Kerkük’te açamıyoruz, Barzani yasakladı, burada anavatanımızda açamıyoruz. Nerede açacağız” diye tepki gösterdi.



Kerkük'ten gelen yetkililer Türk topraklarında, Türk Bayrağı aşamayacaksak nerde asacağız dedi. Peşmerge'ye yem mi olsun Kerkük, bunların amacı nedir anlamıyoruz dediler.

 
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Türkmen Bayrağı Yasağı
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