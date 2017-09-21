İstanbul'da uçak düştü; 4 yolcu yaralandı

İstanbul'da uçak düştü; Pilot hayatını kaybetti, 4 yolcu yaralandı

Atatürk havalimanında kaza TC-KON tescilli özel jet Atatürk Havalimanında iniş sırasında düştü, Atatürk Havalimanı trafiğe kapatıldı. İsko Tektsil Sanayi ve Anonim Şirketi üzerine kayıtlı uçakta yolcu olduğu netlik kazanmadı. Son Dakika Haberler

Atatürk Havalimanı’nda KKTC’ye gitmek için havalanan özel bir jet, havalandıktan kısa bir süre sonra acil iniş istedi. İniş sırasında pistten çıkan jette yangın çıktı. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralanırken, jetteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Uçağın acil iniş istediğini belirten yetkililer, Atatürk havalimanında kaza yapan TC-KON tescilli özel jetin acil iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve daha sonra alev aldığı bildirildi.

Atatürk Havalimanı'nda kaza yapan jetten acı haber. Henüz adı açıklanmayan 4 kişinin yaralı olarak kuratıldığı öğrenildi.

Kaza sonrası yaralı olarak uçaktan çıkarılan yaralı olarak çıkarılan 4 yolcu ve mürettebat hastaneye kaldırıldı. Yangın tamamen söndürülürken, Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü.

Ajans muhabirleri uçak içindeki yolcu ve mürettebat sayısı hakkında çelişkili bilgiler veriyor.

PİLOT'UN ÖLDÜĞA HABERLERİ YALANLANDI

Atatürk Havalimanı’nda özel bir jetin pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 pilot, 1 yolcu ve 1 kabin görevlisi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Emniyet kaynakları jetin pilotunun öldüğü yönündeki haberleri yalanladı.



Emniyet kaynakları, Atatürk Havalimanı’nda düşen özel jetin pilotunun öldüğü yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Düşen jette 2 pilot, 1 yolcu ve 1 kabin görevlisi olmak üzere 4 kişinin yaralandığı ve yaralıların tedavisine devam edildiği kaydedildi.

SANKO HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA



Gaziantep merkezli Sanko Holding tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düşen uçakla ilgili açıklama yapıldı. Uçağın 2014 yılında satıldığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Acil iniş sırasında düşen uçak, Sanko Holding tarafından 2014 yılında satılmıştı. Atatürk Havalimanı’nda acil iniş sırasında pistten çıkan ve meydana gelen yangında 4 kişinin yaralandığı TC-KON tescilli Citation VII tipi iş jeti, Sanko Holding tarafından 2014 yılında satılmış olup, Sanko Holding ve şirketleri ile herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Kazada yaralanan 4 kişiye Allah’tan acil şifa diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

ATATÜRK HAVALİMANI YENİDEN AÇILDI



Akşam saat 21.30 sıralarında TC-KON tescilli özel jetin kaza yapması sonucu kapanan Atatürk Havalimanı yeniden açıldı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TC-KON tescilli özel jetin düşmesi sonucu çıkan yangının söndürüldüğü, enkaz temizliğinin yapıldığı ve hava trafiğine kapatılan Atatürk Havalimanı'nın yeniden açıldığı bildirildi. Kazada 4 kişinin de hafif şekilde yaralandığı belirtildi.