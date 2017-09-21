Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
sağanak
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104001
ALTIN
145.471
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7596
EURO
4.1894
Beşiktaşlı futbolcular derbide “siftah“ peşinde
Beşiktaşlı futbolcular derbide “siftah“ peşinde
Ali Koç başkanlık için ilk adımı atıyor
Ali Koç başkanlık için ilk...
Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
Real Madrid ligde ilk yenilgisini...
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı

İstanbul'da uçak düştü; 4 yolcu yaralandı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda özel bir şirkete ait jet uçağı düştü. Kazanın ardından liman ulaşıma kapıtılırken, kazada can kaybı konusunda bilgi alınamadı.

İstanbul'da uçak düştü; 4 yolcu yaralandı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda özel bir şirkete ait jet uçağı düştü. Kazanın ardından liman ulaşıma kapıtılırken, kazada can kaybı konusunda bilgi alınamadı.

21 Eylül 2017 Perşembe 21:49
İstanbul'da uçak düştü; 4 yolcu yaralandı

İstanbul'da uçak düştü; Pilot hayatını kaybetti, 4 yolcu yaralandı

Atatürk havalimanında kaza TC-KON tescilli özel jet Atatürk Havalimanında iniş sırasında düştü, Atatürk Havalimanı trafiğe kapatıldı. İsko Tektsil Sanayi ve Anonim Şirketi üzerine kayıtlı uçakta yolcu olduğu netlik kazanmadı. Son Dakika Haberler

Atatürk Havalimanı’nda KKTC’ye gitmek için havalanan özel bir jet, havalandıktan kısa bir süre sonra acil iniş istedi. İniş sırasında pistten çıkan jette yangın çıktı. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralanırken, jetteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Uçağın acil iniş istediğini belirten yetkililer, Atatürk havalimanında kaza yapan TC-KON tescilli özel jetin acil iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve daha sonra alev aldığı bildirildi.

Atatürk Havalimanı'nda kaza yapan jetten acı haber. Henüz adı açıklanmayan 4 kişinin yaralı olarak kuratıldığı öğrenildi.

Kaza sonrası yaralı olarak uçaktan çıkarılan yaralı olarak çıkarılan 4 yolcu ve mürettebat hastaneye kaldırıldı. Yangın tamamen söndürülürken, Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü.

Ajans muhabirleri uçak içindeki yolcu ve mürettebat sayısı hakkında çelişkili bilgiler veriyor.

PİLOT'UN ÖLDÜĞA HABERLERİ YALANLANDI

Atatürk Havalimanı’nda özel bir jetin pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 pilot, 1 yolcu ve 1 kabin görevlisi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Emniyet kaynakları jetin pilotunun öldüğü yönündeki haberleri yalanladı.


Emniyet kaynakları, Atatürk Havalimanı’nda düşen özel jetin pilotunun öldüğü yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Düşen jette 2 pilot, 1 yolcu ve 1 kabin görevlisi olmak üzere 4 kişinin yaralandığı ve yaralıların tedavisine devam edildiği kaydedildi.

SANKO HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA


Gaziantep merkezli Sanko Holding tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düşen uçakla ilgili açıklama yapıldı. Uçağın 2014 yılında satıldığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:
"Acil iniş sırasında düşen uçak, Sanko Holding tarafından 2014 yılında satılmıştı. Atatürk Havalimanı’nda acil iniş sırasında pistten çıkan ve meydana gelen yangında 4 kişinin yaralandığı TC-KON tescilli Citation VII tipi iş jeti, Sanko Holding tarafından 2014 yılında satılmış olup, Sanko Holding ve şirketleri ile herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Kazada yaralanan 4 kişiye Allah’tan acil şifa diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

ATATÜRK HAVALİMANI YENİDEN AÇILDI


Akşam saat 21.30 sıralarında TC-KON tescilli özel jetin kaza yapması sonucu kapanan Atatürk Havalimanı yeniden açıldı.
Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TC-KON tescilli özel jetin düşmesi sonucu çıkan yangının söndürüldüğü, enkaz temizliğinin yapıldığı ve hava trafiğine kapatılan Atatürk Havalimanı'nın yeniden açıldığı bildirildi. Kazada 4 kişinin de hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Son Güncelleme: 21.09.2017 23:27
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
New York'ta kritik zirve: Erdoğan Trump buluşması
New York'ta kritik zirve: Erdoğan Trump buluşması
Kadir Topbaş istifa mı etti: Reis beklesin demiş
Kadir Topbaş istifa mı etti: Reis beklesin demiş
Yoğun bakım skandalı: Vali "Gereği yapılacak" dedi
Yoğun bakım skandalı: Vali "Gereği yapılacak" dedi
Erdoğan New York'ta konuşurken salon karıştı
Erdoğan New York'ta konuşurken salon karıştı
Özel hastanede yaşlı hastayla dalga geçen hemşireler
Özel hastanede yaşlı hastayla dalga geçen hemşireler
Rize Tanıtım Günleri 2017: Kemençe sesini duyan onbinler alana koştu
Rize Tanıtım Günleri 2017: Kemençe sesini duyan onbinler alana koştu
Macron'un eli ayağına dolaştı: 10. günde böyle oldu
Macron'un eli ayağına dolaştı: 10. günde böyle oldu
Başakşehir Belediyesi, gazilerini unutmadı
Başakşehir Belediyesi, gazilerini unutmadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim