İstanbul'da uçak düştü; Pilot hayatını kaybetti, 4 yolcu yaralandı

Atatürk havalimanında kaza TC-KON tescilli özel jet Atatürk Havalimanında iniş sırasında düştü, Atatürk Havalimanı trafiğe kapatıldı. İsko Tektsil Sanayi ve Anonim Şirketi üzerine kayıtlı uçakta yolcu olup olmadığı henüz bilinmiyor. Son Dakika Haber

Atatürk Havalimanı’nda KKTC’ye gitmek için havalanan özel bir jet, havalandıktan kısa bir süre sonra acil iniş istedi. İniş sırasında pistten çıkan jette yangın çıktı. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralanırken, jetteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Uçağın acil iniş istediğini belirten yetkililer, Atatürk havalimanında kaza yapan TC-KON tescilli özel jetin acil iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve daha sonra alev aldığı bildirildi.

Atatürk Havalimanı'nda kaza yapan jetten acı haber. Henüz adı açıklanmayan pilot hayatını kaybederken 4 kişinin yaralı olarak kuratıldığı öğrenildi.

Kaza sonrası yaralı olarak uçaktan çıkarılan yaralı olarak çıkarılan 4 yolcu ve mürettebat hastaneye kaldırıldı. Yangın tamamen söndürülürken, Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü.

Ajans muhabirleri uçak içindeki yolcu ve mürettebat sayısı hakkında çelişkili bilgiler veriyor.

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