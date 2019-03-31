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İstanbul'dan ilk sonuçlar | Kıran kırana yarış 

Yerel seçimlerin en kritik merkezi haline gelen İstanbul'da Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış gece yarısına doğru netleşmeye başladı.

İstanbul'dan ilk sonuçlar | Kıran kırana yarış 

Yerel seçimlerin en kritik merkezi haline gelen İstanbul'da Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış gece yarısına doğru netleşmeye başladı.

31 Mart 2019 Pazar 21:17
İstanbul'dan ilk sonuçlar | Kıran kırana yarış 

İstanbul'dan ilk sonuçlar | Kıran kırana yarış 

İstanbullu seçmenler yerel seçim tercihini yaptı. Yaklaşık 10,5 milyon seçmen İstanbul’da oylarını kullandı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında yüzde 1'lik fark var


Türkiye, bugün Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. İstanbul’da oy kullanma işlemi sabah 08.00’de başladı, saat 17.00’de sona erdi. 10 milyon 393 bin 532 seçmen 31 bin 124 sandıkta oylarını kullandı. İstanbul'da ise nefes kesen yarış sayım boyunca devam etti. Süaat 21.30 itibarıyla Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki fark, yüzde 1'e kadar indi.

İSTANBUL'DAN İLK SONUÇLAR

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. İstanbul genelinde saat 23.36 itibariyle sandıkların yüzde 98,8'i açıldı. 

Açılan sandıklardan gelen sonuçlara göre;

Binali Yıldırım: Yüzde 48,71

Ekrem İmamoğlu: yüzde 48,65
 

Ankara'da ise Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş zaferini ilan etti.


 

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Son Güncelleme: 31.03.2019 23:33
Anahtar Kelimeler:
Yerel Seçim
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