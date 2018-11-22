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İstanbul için AKOM'dan önemli uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi yağmur ve fırtına uyarısında bulundu. Ayrıca kentte bugün ve Cuma günü hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerinde sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

İstanbul için AKOM'dan önemli uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi yağmur ve fırtına uyarısında bulundu. Ayrıca kentte bugün ve Cuma günü hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerinde sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

22 Kasım 2018 Perşembe 12:35
İstanbul için AKOM'dan önemli uyarı

İstanbul için AKOM'dan önemli uyarı


AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı geldi. Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 75 km hızla esmesi beklenen rüzgarın akşam saatlerinde etkisini yitireceği açıklandı. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:


" Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda Kuzey ilçelerimizde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli şekilde etkili olan yağışların, öğle saatlerine doğru il geneline yayılarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Soğuk havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (3 ila 5 derece) azalacağı, yeni hafta başına kadar sıcaklıkların 11-13°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da, bugün ve Cuma günü hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerinde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı meydana gelebileceğinden trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı"

RÜZGARIN HIZI 75 KM'YE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları, 2 ila 4 derece azalacak.

Çok bulutlu havanın hakim olduğu bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar ve bazı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kırklareli'nin kuzey kıyıları, İstanbul’un kuzey kesimleri, Hatay, Trabzon, Rize, Artvin’in kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman, Van’ın kuzeyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. 

Marmara’da kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 12
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Anahtar Kelimeler:
AKOM
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