İstanbul kara teslim oldu, deniz, kara ve hava ulaşımı durdu

ARABADA YATACAĞIZ GALİBA

YÜZLERCE ARAÇ MAHSUR KALDI

YOL TEMİZLEME ÇALIŞMASI YETERSİZ KALDI

TRAFİK VATANDAŞLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

11 TIR YOLU KAPATTI

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI ALAN BÖLGELER

Marmara ve Trakya bölgesini etkisi altına alan kar yağışı İstanbul trafiğini felç etti. Tüm uyarılara rağmen tedbirsiz yola çıkan sürücülerin neden olduğu kazalar yüzünden yollarda trafik felç oldu. İstanbul'da mesai saatinin bitimi ve yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde yüzde 90'a çıktığı İstanbul'da kar temizleme ekipleri etkisiz kaldıİstanbul’da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) çalışmaları yetersiz kalınca vatandaşlar TEM Otoyolu’nda mahsur kaldı.İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı tam anlamıyla felç etti. Akşam saatlerinde evlerine dönmek için yola çıkan vatandaşlar saatlerce yollarda kalırken, TEM Otoyolu’nda trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) çalışmaları da yetersiz kalınca yüzlerce araç TEM’de mahsur kaldı. TEM Otoyolu’nun Seyrantepe girişinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan trafik akışı Mahmutbey’e doğru yaklaştıkça neredeyse durma noktasına ulaştı.TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle yol kenarına park edip beklemek zorunda olan Ferhat Bektaş, günlerdir etkili kar yağışı uyarısı yapılmasına rağmen çalışmaların yetersiz olduğuna vurgu yaparak, “Gerekli uyarılar yapılmasına rağmen İBB’nin, yol çalışmalarını düzgün yapmamasından dolayı trafik bu şekilde. Ambulanslar gidemiyor. Benim arabam büyük, kazaya sebebiyet vermemek için duyarlı olarak yola çıkmıyorum. Hadımköy istikametine gidiyorum. Çok zor. Bu halde, bu şekilde çok zor. Düşünemiyorum gitmeyi. Arabada yatacağız galiba” dedi.Kar yağışının başlamasıyla birlikte E-5 ve TEM'de trafik neredeyse durma noktasına geldi. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti etkisi altına alırken trafik yoğunluğu insanları çileden çıkarttı.Akşam 19.00'dan itibaren başlayan trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşırken vatandaşlar gecenin geç saatlerine kadar yollarda kaldı.Saat 23.00 itibariyle yüzde 70 seviyesine düşen trafik yoğunluğu bir nebze olsun rahatlarken kar temizlemek ekiplerinin yetersiz kalması nedeniyle vatandaşlar isyan etti.Kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle kayan ve devrilen 11 tır nedeniyle TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle TEM Otoyolunun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde 11 tır kaydı. Bazı tırların devrildiği yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.Karayolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçların yoldan kaldırılması için yoğun çalışma yürütüyor.Ekiplerin bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştığı ve tırları kurtarmaya çalıştığı bildirildi.Bu arada otoyolda mahsur kalanlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesince bölgeye 7 mobil büfe gönderildi.Bölgede saatlerdir bekleyen vatandaşlara kumanya dağıtımına başlandı.Marmara ve Trakya bölgesinde kar yağışı aralıksız olarak devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Afyon için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bu gece saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinde başlayacak kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının ilerleyen saatlerde Zonguldak, Karabük, Bartın ve Afyonkarahisar çevrelerinde de etkili olması beklendiği belirtildi.Cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesi ve yer yer tipiye dönüşmesi beklenen yoğun kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı da beklendiğinden, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.