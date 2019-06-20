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İstanbul seçimleri öncesinde Öcalan'dan HDP'ye CHP çağrısı 'Destek vermeyin'

Terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşı yattığı İmralı Cezaevi'nden HDP'nin CHP'ye verdiği desteği ima ederek 'Tarafsız kalma' çağrısında bulunduğu iddia ediliyor. HDP Öcalan'ın mektubuna itibar etmeyin çağrısı yaptı.

İstanbul seçimleri öncesinde Öcalan'dan HDP'ye CHP çağrısı 'Destek vermeyin'

Terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşı yattığı İmralı Cezaevi'nden HDP'nin CHP'ye verdiği desteği ima ederek 'Tarafsız kalma' çağrısında bulunduğu iddia ediliyor. HDP Öcalan'ın mektubuna itibar etmeyin çağrısı yaptı.

20 Haziran 2019 Perşembe 22:36
İstanbul seçimleri öncesinde Öcalan'dan HDP'ye CHP çağrısı 'Destek vermeyin'

AK Parti'ye seçim öncesi PKK'dan destek | Öcalan'dan HDP'ye CHP'ye destek vermeyin çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi İmralı'da yatan bebek katili Abdullah Öcalan, AK Parti lehine devreye girdiği iddia edildi. Öcalan'ın açıklamasını AA duyurdu. HDP, açıklamayı ciddiye almayın çağrısı yaptı. HDP'nin tarafsız kalması, sandığa gitmemesi, AK Parti adayının kazanmasını sağlamaya dönük en önemli adım olarak görülüyor. 

Millet İttifakı'nı aylardır terör örgütleriyle işbirliği yapmakla itham eden, FETÖ, PKK ile kol kola olmakla suçlayan AK Parti, İBB seçimleri öncesi İmralı'da yatan terör örgütü PKK'nın kanlı elebaşı Öcalan'ın desteğini aldı. Öcalan avukatları aracılığıyla yaptığı son dakika açıklamasında HDP'ye çağrıda bulunarak 'Tarafsız kalın' talimatı verdi. İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Öcalan'ın çağrısını Anadolu Ajansı son  dakika haberi olarak duyurdu. 
AK Parti adayı Binalı Yıldırım'ın Diyarbakır'da PeKeKe açılımı, Kürdistan söyleminin ardından, PKK ile HDP arasındaki derin görüş ayrılıkları da su yüzüne çıkmış oldu.

 
Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı'da görüştüğü teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarına teslim ettiği mektubu basın mensuplarıyla paylaştı. Özcan, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın 18 Haziran'da avukatlarına teslim ettiği mektubun kamuoyundan gizlendiğini açıkladı. AA'nın haberine göre mektupta, "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir" ifadeleri yer aldı
 

TERÖRİSTBAŞI HDP TABANINDAN NE İSTEDİ?


PKK'nın eli kanlı lideri Öcalan'ın gönderdiği mektupta, HDP yönetimi ve tabandan tarafsız kalmasını isteyerek 'Ya sandığa gitmeyin, ya da CHP'yi destekleyen çıkışlandan uzak durun" anlamı çıkarılıyor. Öcalan mektubunda bakın ne diyor? 

"HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir."

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Öte yandan Öcalan'ın tarafsızlık çağrısını avukatları yerine Tunceli Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal Özcan yaptı. Özcan'ın, İmralı'da bebek katili Öcalan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptığı belirtildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Öcalan'ın sadece avukatlarıyla görüşmesine izin verildiğini belirtmişti.

HDP HESAPLARINDAN NE PAYLAŞILDI?

Öcalan'ın mesajının yayınlandığı sıralarda ise HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

Öcalan'ın tarafsızlık mesajıyla HDP'li seçmene "sandığa gitme" çağrısı yaparken HDP hesaplarından "31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız" paylaşımı yapıldı. Paylaşım bebek katilinin çağrısının hemen öncesinde yapıldı.

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Son Güncelleme: 20.06.2019 23:02
Anahtar Kelimeler:
FETÖPKKAbdullah ÖcalanAk Parti
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