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İstanbul trafiği bayramdan sonra ilk kez rahatladı

Ramazan Bayramı'nın hemen ardından haftanın ilk çalışma gününde İstanbul trafiği yoğunlaşması beklenirken bugün sürücüleri şaşırtan rahatlık dikkat çekti..

İstanbul trafiği bayramdan sonra ilk kez rahatladı

Ramazan Bayramı'nın hemen ardından haftanın ilk çalışma gününde İstanbul trafiği yoğunlaşması beklenirken bugün sürücüleri şaşırtan rahatlık dikkat çekti..

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:32
İstanbul trafiği bayramdan sonra ilk kez rahatladı

İstanbul trafiği bayramdan sonra ilk kez rahatladı



9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından ilk iş gününde şaşırtan bir trafik yoğunluğu görüldü. Daha önceki pazartesi günlerinin aksine trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyesinde. Özellikle E-5 Karayolunda çoğu zaman kilit olan mevkilerde trafiğin akıcı olması sürücüleri şaşırttı.

Yoğunluğun görüldüğü yerlerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise geçiş yasağı olan otobüslere ceza kesildi. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yolunda da otobüsler yoğunluk oluşturuyor.

İstanbul'da, 9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai günündeki trafik yoğunluğu şaşırttı. Daha önceki pazartesi günlerinin aksine yoğunluk yüzde 38 seviyesinde. Özellikle E-5 Karayolunda çoğu zaman kilit olan mevkilerde trafiğin akıcı olması sürücüleri şaşırttı. Yoğunluğun görüldüğü yerlerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise geçiş yasağı olan otobüslere ceza kesildi

Bayram tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil yerlerine giden vatandaşların dönüş yaptığı İstanbul'da trafikte her pazartesi kilit noktalarından biri olan ve sabahın ilk saatlerinden itibaren durma noktasında ilerleyen D100 karayolunda trafiğin akması sürücüleri şaşırttı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu yaşanırken, köprüden geçişleri yasak olan ve yoğunluğu artıran yolcu otobüslerine ceza kesildiği görüldü. Öte yandan Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yolunda da otobüsler yoğunluk oluşturuyor.

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