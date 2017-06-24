İstanbul trafiği tatil bölgelerine sıçradı: Çile erken başladı

Ramazan Bayramı öncesi büyükşehirlerdeki trafik yoğunluğu sahil kentlere kaydı. İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren bayram trafiği yoğunluğu trafiği kilit noktasına getirirken, Çanakkale, İzmir, Bolu, İzmit, Ankara giriş ve çıkışlarında uzayan kuyruklar vatandaşları çileden çıkardı.
İstanbul'da Özellikle İstanbul'un çıkış noktalarındaki gişelerde uzun araç kuyruğu oluştu. Çamlıca gişeler, Mahmutbey, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasında göze çarpan noktalar. Anadolu yakasında TEM ve D-100'deki trafik Kocaeli sınırına dayandı.
Akşam saatlerinde İstanbul'un çıkış noktalarında trafik yoğunluğu daha da arttı. Çıkış noktalarında iftar vaktine kadar trafik yoğun olarak seyretti. İftar vaktinde, İBB trafik yoğunluk haritasına göre trafik, yüzde 10'lara kadar düştü. İftarın ardından yine çıkış noktalarında trafik yoğunluğu arttı. İftarın ardından trafik yoğunluğu yüzde 26'ları gördükten sonra tekrar düşüşe geçti.
Bu arada polis, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na girişlerde şüpheli araçları durdurarak kontroller yaptı. Araçlardaki kişiler indirilerek üzerleri aranıp kimlik kontrolünden geçirilirken araçların içerisi arandı. Trafik polisleri de otogardan yolcu alan otobüslerde denetimler yaptı. Ekipler, otobüs sürücülerinin evraklarını kontrol etti.
BODRUM'DA TATİLCİ YOĞUNLUĞU
Muğla'nın turizmdeki lokomotif ilçesi Bodrum, 4 günlük bayram tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı. İlçede, yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.
Hafta sonunun bayram tatiliyle birleşmesini fırsat bilenler, bugün mesai bitiminden itibaren yollara düştü. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden tatil beldelerine gidenler, Bodrum'a da hareketlilik getirdi. Bayram öncesinde tatilciler, ilçe trafiğinde yoğunluğa neden oldu. İlçeye gelen araç sayısında 10 kat artış olduğu belirtilirken, özellikle Bodrum- Milas karayolu, Bodrum ilçe girişinde ve Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde kilometrelerce kuyruk oluştu. Tatilcilerin sabırla kuyrukta bekleyip, korna çalmamaları da dikkat çekti.
Bayram süresince güvenlik tedbirleri nedeniyle ilçeye takviye polis ve jandarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi. Ekiplerin güvenlik noktalarında ve yollarda tedbirleri üst düzeyde tuttukları öğrenildi.
Özel bir şirkette bölge sorumlusu olarak görev yapan, eşi ve 1 yaşındaki oğlu ile Gaziantep'ten bayram tatili için Bodrum'a gelen Erdem Tekgöz, "Bodrum girişinde ve şehir içinde oldukça uzun trafik kuyrukları var. Kimi zaman trafik durma noktasına geliyor, ama yine de sabırla bekliyoruz. Tatilimizin başlangıcı olduğu için keyfimizi bozmuyoruz" dedi.
İZMİT YOLLARINDA YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR
Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu ve D-100 karayolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu. Ankara istikametine doğru trafik yavaş ilerlerken, bazı bölgelerde ise durma noktasına geldi. İftar saatinden sonra TEM Otoyolu'ndaki trafik daha da artarken, yoğunluğun yarın akam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Eskihisar-Topçular feribot iskelesinde de yoğunluk devam ediyor. Eskihisar Feribot iskelesi Terminal Sorumlusu Serkan Avcı, "İftar saati sonrasında vatandaşların yola çıkmasıyla, İstanbul'daki trafiğin buraya akmaya başlamasıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda 17 gemi ile çalışmaktayız. Bayram öncesinde gidiş dönüş 70 TL olan bir kampanyamız vardı. Bu kampanya bayram boyunca da devam edecek. Bu kampanyadan dolayı rağbet gösteren yolcularımız da var. Ayrıca temassız kart kampanyamız da var. Tek geçiş ücreti normalde 45 TL iken temassız kart ile 35 TL'ye yapılmakta. Yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Günde ortalama 10 bin aracın geçiş yapacağını tahmin ediyoruz. Bu sayı daha da artabilir" dedi.
Feribotu tercih edenler Osmangazi Köprüsü'nün çok pahalı olduğunu belirttirken, yollardaki trafik yoğunluğundan yakındı.
BOLU DAĞI'NDA VATANDAŞLARIN ÇİLESİ GECE YARISINA KADAR SÜRDÜ
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanların TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli bölgesinde neden olduğu yoğunluk, gece saatlerine doğru arttı.
Bayram tatili için İstanbul'dan yola çıkarak Ankara yönüne giden tatilciler, TEM yolunun Düzce ve Bolu kesiminde yoğunluğa neden oldu. Gün boyu orta seviyede devam eden yoğunluk, gece yarısına doğru daha da arttı. Özellikle Bolu Dağı Tüneli girişinde ve viyadüklerde yoğunluk üst seviyeye çıktı. Hız sınırının 70 kilometre olduğu tünelde, tünel ile viyadükler arasındaki rampada ve viyadüklerde sürücüler yoğunluk nedeniyle yavaş gitmek zorunda kaldı.
Karayolları ile Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri tünel bölgesinde araç yoğunluğuna karşı önlemlerini artırdı. Karayolları, tünel içinde ve viyadüklerde kaza, araç arızası gibi trafiği olumsuz etkileyecek olaylara anında müdahale için 6 ekip oluşturdu. Ekipler, tünel girişinde hazır bekletildi. Trafik ekipleri de güzergahta önlem aldı. Düzce ve Bolu'da gişelerden çıkan tatilciler, kontrol noktasında durduruldu. Evrakları kontrol edilen sürücüler yavaş gitmleri, kurallara uymaları konusunda uyarıldı.
ÇANAKKALE'DE 2 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU
Bayram tatilini Çanakkale'nin güzide ilçeleri Bozcaada ve Gökçeada'da geçirmek isteyen vatandaşlar, iskelelerde uzun araç kuyruğu oluşturdu.
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük tatillerini Ege Bölgesi'nin tatil beldeleri, Gökçeada ve Bozcaada'da geçirmek isteyen vatandaşlar, iskelelerde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Çanakkale GESTAŞ Feribot İskelesi'nde 1 kilometre, Eceabat Feribot İskelesi'nde ise yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tatilciler saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak doldur boşalt sistemiyle yapıldığını kaydetti.