İstiklal Caddesi yılın son hafta sonunda tıklık tıklım doldu

İstanbul'un en hareketli bölgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'ndeki onarım çalışmaları devam devam ederken, güneşli havada bugün adeta akına uğradı.

Taksim İstiklal Caddesi'ne güneşin yüzünü göstermesiyle çok sayıda kişinin gelmesi insan seline neden oldu. İstiklal Caddesi'nde kalabalık yüzünden izdiham yaşanırken, bu anlar kameralarca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, kış günü güneşin yüzünü göstermesiyle insanlar İstiklal Caddesi'ne akın etti. Caddede adeta izdiham yaşanırken, insanlar yürümekte zorluk çekti.

Çalışmaların devam ettiği İstiklal Cadddesi'nde kalabalık neredeyse caddenin her noktasında etkili oldu.

Adeta izdiham yaşanırken, vatandaşların Taksim Meydanı'na ulaşmak için gösterdiği çaba ve oluşan kalabalık ilginç görüntü oluşturdu.