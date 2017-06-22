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22 Haziran 2017 Perşembe 05:59

İzmir'de Deprem, Ege'de meydana gelen deprem İzmir'i salladı

Ege Denizi'nde denizin 10 KM derinliğinde deprem meydana geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte saat 05.48'de meydana gelen depremin şiddeti 5.0 olarak ölçüldü.

İzmir'de Deprem, Ege'de meydana gelen deprem İzmir'i salladı
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Ege Denizi'nde deprem, İzmir 5.0 ile sallandı

Denizli'de deprem meydana geldi. Denizli güne şiddetli depremle uyandı.

Son Depremler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre İzmir yakınlarında Ege Denizi'nde sabah saat 05.48'de meydana gelen depremin şiddeti 5.0 olarak ölçüldü.  

Deprem sonrası  internet erişimi kesildi. İlk sarsıntının ardından vatandaşlar evlerini terk etti.


Kandilli Rasathanesi, sabah saat 05.48'de Ege Denizi'nde meydana gelen depremin şiddetini 5.0 ile duyururken, AFAD'da sabah saat 06.00 sıralarında İzmir'de deprem olduğunu duyurdu..

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 05.48'de Ege Denizi için verdiği deprem bilgisinin hemen ardından AFAD İzmir'de deprem olduğunu duyurdu. AFAD verilerine göre İzmir depreminin büyüklüğü de 5.0. İzmir'de saat 06:00 civarında AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. 

AFAD verilerine göre Ege Denizi'ndeki deprem Karaburun, Foça, Yenişakrak ve Bademli Açıklarında denizin 10 KM derinliğinde meydana geldi.
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