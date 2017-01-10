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10 Ocak 2017 Salı 10:01

İzmir'de uçak seferleri durdu: Kar seferleri etkiledi

İzmir’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'ndaki çok sayıda seferde aksaklık yaşanıyor.

İzmir'de uçak seferleri durdu: Kar seferleri etkiledi
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İzmir'de uçak seferleri durdu: Kar seferleri etkiledi


İzmir’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'ndaki çok sayıda seferde aksaklık yaşanıyor.

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı İzmir’de de etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle İzmir’in yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Adnan Menderes Havalimanı'nda ise çok sayıda uçağın seferlerinde aksaklıklar yaşandığı öğrenildi. Uçakların sefer yapmaları için ekipler hummalı bir çalışmanın içerisine girerken, kar küreme araçlarındaki ekipler pistte kar mesaisi yaptı. Temizleme çalışmaları bir yandan devam ederken, yoğun kar yağışının ekiplerin çalışmalarını güçleştirdiği bildirildi.
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