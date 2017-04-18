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18 Nisan 2017 Salı 21:03

İzmir'e şehit ateşi düştü: İzmirli Pilot Tunceli'de şehit oldu

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde düşen helikopterde şehit olan 28 yaşındaki pilot Komiser Abdullah Ortanca'nın acı haberi, İzmir'de yaşayan ailesini üzüntüye boğdu.

İzmir'e şehit ateşi düştü: İzmirli Pilot Tunceli'de şehit oldu
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İzmir'e şehit ateşi düştü: İzmirli Pilot Tunceli'de şehit oldu


Pülümür'de düşen Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopterde şehit olan pilot Komiser Abdullah Ortanca'nın İzmir'in Karabağlar İlçesi Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber tez ulaştı.


Baba Recep Ortanca ile anne Saadet Ortanca'ya acılı haberi askeri yetkililer sağlık görevlileri eşliğinde verdi. İzmir'de 2013 yılına kadar Konak Asayiş Ekipler Amirliği'nde ve Cinayet Büro Amirliğinde görev yapan, Ortaca'nın yurt dışında pilot eğitimi aldığı öğrenildi. Türkiye'ye dönen Ortanca'nın 6 ay önce Tunceli'ye atandığı belirtildi. Bekar ve iki kardeş olan Ortanca'nın gelecek hafta İzmir'e izne geleceği öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da aileyi ziyaret ederek baş sağlığı diledi. Aşkın, "Kahraman şehidimiz İzmir'de de başarılı çalışmalara imza atmıştı. Vatanı için diğer kahraman şehitlerimiz gibi gözünü kırpmadan şehadete yürüdü. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi.
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