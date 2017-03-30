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30 Mart 2017 Perşembe 07:24

İzmir Kiraz'da 13 yaşındaki kız çocuğuna kürtaj

İzmir Kiraz'da 13 yaşında tecavüze uğrayan talihsiz kız çocuğu devlet kontrolünde kürtajla normal hayata yeniden başlayacak. Bir başka çocuk ise 14 yaşında anne oldu.

İzmir Kiraz'da 13 yaşındaki kız çocuğuna kürtaj
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İzmir Kiraz'da 13 yaşındaki kız çocuğuna kürtaj

Türkiye'nin gündemine küçük yaştaki küçük çocukların zorla evlendirilmesi ve tecavüz dehşetini yaşamasıyla gelen Kiraz ilçesinde, devlet kontrolünde kürtaj yapılan 14 yaşındaki kız okula gidebilecek.

Küçük yaştaki kızların evlendirilmesi ve para karşılığı satılmasıyla gündeme gelen İzmir’in Kiraz İlçesi’nde, tecavüz sonucu 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki T.K. devlet korumasında bebeği aldırdı.
Bugün Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; Ege Üniversitesi’nde 10 gündür gözetim altında bulunan küçük kıza, savcılık talimatı ve ailesinin onayıyla kürtaj yapıldı.
Sağlık durumu iyi olan T.K.’nın yaşadığı travma sonrası zaman zaman ağladığı öğrenilirken, geçici olarak devlet korumasına alınan küçük kız tekrar yuvaya gönderildi.
T.K.’ya tecavüz ettiği öne sürülen ve halen tutuklu bulunan M.A.’nın, ‘Çocuk benden değil’ iddiası üzerine alınan DNA örneği ile ceninden alınan DNA örnekleri karşılaştırılacak ve tecavüzcü tespit edilecek.

OKULA GİDEBİLECEK

Kürtaj sonrası taburcu edilen T.K. anne ve babasıyla beraber Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk yuvasına götürüldü.
Tekrar devlet korumasına alınan T.K.’ya psikolojik destek verileceği öğrenildi. Tedavinin ardından T.K.’nın yarım bıraktığı okula da devam etmesi sağlanacak.

'EN AĞIR CEZA İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM’

Habetürk'e konuşan baba İbrahim K., kızının yaşadığı travmayı atlatamadığını belirterek şöyle konuştu: “Kızımın yaşadıkları kolay değil. Şükür sağlık durumu iyi. Ben kızıma sonuna kadar sahip çıkacağım. Onu üzenlerin ve bu hale getirenlerin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğim. Kızım okuyup hemşire olacak. Ne çocuk gelin, ne çocuk anne olacak. Buna izin vermeyeceğiz."

14'ÜNDE ANNE OLACAK

İlçedeki ikinci tecavüz olayıyla gündeme gelen 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.A.’nın da 1 ay sonra doğum yapacağı öğrenildi.

28 yaşındaki Y.K.’nın istismarına uğrayan ve 8 aylık hamile olduğu ortaya çıkınca devlet korumasına alınan küçük kız, yasal süre geçtiği için kürtaj olamamıştı.


 
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