İzmir yasta; Kazada can veren 24 kişi toprağa veriliyor

İzmir yasta; Kazada can veren 24 kişi toprağa veriliyorAnneler Günü dolayısıyla İzmir'den yola çıkan kadınların içinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu can veren 24 kişi bugün toprağa veriliyor. Muğla'daki kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Muğla Büyükşehir Belediyesi araçlarına alınarak İzmir'e götürüldü. Adli Tıp Kurumundan cenazeleri teslim alanların göz yaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Cenazeler İzmir'e götürülmeden önce Adli Tıp Kurumu önünde kazada hayatını kaybedenler için dua edildi.Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ve cenazelerin ailelere teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde meydana gelen kazayla ilgili, Muğla Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin tamamlandığını söyledi.Muğla’da tur midibüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 24 kişinin kimlikleri belirlendi.Muğla’da tur midibüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden ve ardından cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilen 24 kişinin kimlikleri belirlendi.Kazada ölen kişilerin isimleri şöyle: Armağan Sertbaş, Fatma Sevindik, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Nesrin Öksüz, Habil Güler, Mükerrem Salcan, Ayşe Nur Namlıarkan, Hatice Güllü, Selda Altay, Serpil Kaldırımcı, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Melisa Şele, Feray Akın, Zübeyde Çalık, Gülüzar Kılıç, Leman Kılıç, Cemile Sönmez, Münire Güler, Fermudiye Ay, Leyla Konakçı, Zeynep Öksüz ve Sultan Karadağ.Muğla'da yaşanan korkunç kazada hayatını kaybeden Sultan Karadağ'ın yakınları "Kimsesi yoktu, kızı için yaşıyordu. Anneler Günü'nde kızını annesiz bıraktı" dedi.Muğla'da midibüsün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Kaynaklar Mezarlığı Gasilhanesine getirildi. Cenazeleri almak için gelen aileler gözyaşı dökerken, hayatını kaybedenlerden Sultan Karadağ'ın yakınları da son anda otobüse binmekten vazgeçtiklerini söyledi.Sultan Karadağ'ın aile dostu Fahriye Aras, tur otobüsüne binmek için arkadaşlarının ve Sultan Karadağ'ın çok ısrar ettiğini ancak binmediklerini söyledi."Kızını annesiz bıraktı"Karadağ'ın en yakın arkadaşı Ayla Karakılıç da "Tek tesellimiz acımız büyük çünkü hepsi arkadaşımızdı. Sultan benim çok yakın arkadaşımdı her hafta görüşüyorduk. Kızı için yaşıyordu. Anneler Günü'nde kızını annesiz bıraktı" dedi."Benim çocuğumu da götürecekti, iyi ki gitmemiş"Sultan Karadağı'ın kazadan yaralı olarak kurtulan kızı Beyzanur ile çocuğunun çok yakın arkadaş olduğunu da dile getiren Karakılıç, "Hatta çocuklarımız da çok yakın arkadaştı. Benim çocuğumu da götürmek istemişti. İyi ki göndermemişim" diye konuştu.Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı tur midibüsü kazasının ardından kafilede yer alan diğer iki midibüsteki kadınlar İzmir'e geri döndü. Kazada ölen Nazlı Ceylan'ın ise molada arkadaki midibüsten inip kaza yapan midibüse bindiği öğrenildi.İzmir Buca'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kafile, Anneler Günü gezisi nedeniyle sabah saatlerinde üç midibüs ile Marmaris'e doğru yola çıktı. Midibüslerden biri saat 12.30 sıralarına Muğla-Marmaris karayolu Sakar Geçidi mevkiinde kaza yaptı. Feci kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı. Acı olayın ardından diğer iki midibüsteki yolcular İzmir'e döndü. Kazada ölen Nazlı Ceylan'ın ise molada arkadaki midibüsten inip kaza yapan midibüse bindiği öğrenildi. Araçlardan inip evlerine giden kadınların bitkin halde oldukları ve ağladıkları görüldü.24 kişi hakkında ölü muayenesi ve otopsi işlemi yaptıklarını belirten Topuz, "Şu anda ailelerine teslim edilmeyen 2 kişi kaldı. Onlar da aileleri tarafından sabah alınacak. Soruşturmamız devam ediyor." dedi.opuz, kazayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve işlemlerinin devam ettiğini dile getirdi.Kaza nedeniyle 3 savcının görevlendirildiğine işaret eden Topuz, soruşturmanın ileriki safhasında tekrar değerlendirme yapacaklarını kaydetti.Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde şarampole yuvarlanan 03 FR 747 plakalı midibüs, yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 otomobile çarpmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında dün sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenilmişti.Muğla-Antalya karayolunun 17. Kilometresi Sakartepe rampasında meydana gelen trafik kazasında 24 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Kazada yaşamını yitiren vatandaşların Muğla Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. 24 kişiden 22’si ailelerine teslim edildi. 10 yaralıdan altısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ikisi Marmaris Devlet Hastanesi ve ikisi de Marmaris ve Menteşe'deki Özel Yücel Hastanelerinde tedavileri sürüyorMuğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Başsavcı Topuz, “İlimiz Ula ilçesi Sakar geçidinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili Adli Tıp şubemizdeki işlemleri bitirdik. 24 kişi hakkında ölüm muayenesi otopsi işlemi yaptık, şu anda teslim etmediğimiz iki kişi kaldı. Soruşturmaya devam ediyoruz” dedi.Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, soruşturma ile ilgili bir kişinin gözaltına olduğunu söylerken, gözaltında bulunan kişinin araç sahibi B.Ç. olduğu ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığında ifadesinin alındığı öğrenildi. Başsavcı Topuz ayrıca, kaza ile ilgili olarak 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.Öte yandan Muğla Valisi Amir Çiçek kaza ile ilgili olarak gece saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, “13 Mayıs 2017 Cumartesi günü İzmir’in Buca ilçesinden İlimiz Marmaris ilçesine gitmekte olan Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü Muğla-Marmaris yolunun sakar geçidi mevkiinde Saat 12.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle virajı alamayarak bölünmüş yoldaki beton bariyerleri ve yolun kenarındaki çelik bariyerleri aşarak yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlanmış, yolun uçurumun altındaki bölümüne düşmüştür. 20 vatandaşımız olay yerinde, 4 vatandaşımız da hastanede olmak üzere toplam 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1’i bebek 3’ü çocuk 10 vatandaşımız da ağır yaralanmıştır. 3 erkek 31 kadın kazadan etkilenmiştir. Kaza haber alınır alınmaz devletin tüm imkânları seferber edilerek süratle yaralılar Menteşe ve Marmaris’teki hastanelere götürülerek tedavilerine başlanmıştır. Muğla Valiliğinde Vali Yardımcısı başkanlığında Kriz Merkezi oluşturularak çalışmalar koordine edilmiştir. Hasta yakınları için hastanelerde danışma masası oluşturularak düzenli ve sağlıklı bilgi akışı sağlanmıştır. Ayrıca, vefat edenler hızlı bir şekilde Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumuna intikal ettirilerek Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde kimlik tespiti ve diğer işlemleri yapılmış, başta cenaze nakilleri olmak üzere hasta ve cenaze yakınlarına her türlü imkân sağlanmıştır.Yasemin Namlı Arkan (MSKÜ EAH), Nazime Çiçek (MSKÜ EAH), Duygu Sertbaş (MSKÜ EAH), Bircan Kıran (MSKÜ EAH), Fatma Ecrin Ökten (MSKÜ EAH) 12 Yaş, Bahar Sinur (MSKÜ EAH), Nehir Sertbaş (Muğla Yücelen) 10 Aylık Bebek, Beyzanur Hano (Marmaris Devlet) 8 Yaş, Cahide Güler (Marmaris Devlet), ve Simge Sinur (Marmaris Yücelen) 17 yaşArmağan Sertbaş (Araç sürücüsü), Fatma Sevindik, Nazlı Ceylan (Tur organizasyonunu düzenleyen), Kemal Öksüz, Nesrin Öksüz, Habil Güler, Mükerrem Salcan, Ayşe Nur Namlıarkan, Hatice Güllü, Selda Altay, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Melisa Şele, Feray Akın, Zübeyde Çalık, Gülüzar Kılıç, Leman Kılı, Cemile Sönmez, Münire Güler, Fermudiye Ay, Leyla Konakçı, Zeynep Öksüz, Sultan Karadağ ve Serpil Kaldırımcı (Teşhis işlemi henüz tamamlanmadı)