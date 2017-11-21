Jandarma komandolar o bölgeye indi: Bestler - Dereler'de sıcak takip
Terör örgütü PKK yandaşlarının kış üslenmesi için yüksek rakımlı tepelerin bulunduğu Bestler Dereler Bölgesi'nde geçmeye çalıştığı istihbaratı üzerine başlatılan operasyon sürüyor. Bölgede alan hakimiyetini tamamen sağlayan Jandarma Özal Harekat timleri, kış mevsimi boyunca PKK'lı teröristlerin barınmaya hazırlandığı yerlerde kalıcı üsler kurmaya başladı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nca, güvenlik güçlerinin Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde yürüttüğü terör operasyonundan fotoğraflar paylaşıldı. Komutanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nın, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonuna ilişkin fotoğraflar yer aldı.
YÜKSEK RAKIMDA ZORLU KOŞULLAR
Fotoğraflarda, Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görevli güvenlik güçlerinin çalışmalarını yüksek rakımda ve zorlu koşullarda yürüttüğü görülüyor.