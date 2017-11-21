Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105268
ALTIN
163.349
DOLAR
3.9620
STERLİN
5.2437
EURO
4.6480
Celtics 16'da 16 yaptı
Celtics 16'da 16 yaptı
'Herkes voleybolu örnek alsın'
'Herkes voleybolu örnek alsın'
Süper Lig'de son durum: Lider değişmedi
Süper Lig'de son durum: Lider...
Güneş: Bizden beklenen sonucu almak istiyoruz
Güneş: Bizden beklenen sonucu almak...
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde

Jandarma komandolar o bölgeye indi: Bestler - Dereler'de sıcak takip

Terör örgütü PKK üyelerinin kış üslenmesi için yoğun olarak geçiş yapmaya çalıştığı Bestler - Dereler bölgesi jandarma komandoların tamamen denetimine girdi. Komandolar kış mevsimini bölgede geçirecek.

Jandarma komandolar o bölgeye indi: Bestler - Dereler'de sıcak takip

Terör örgütü PKK üyelerinin kış üslenmesi için yoğun olarak geçiş yapmaya çalıştığı Bestler - Dereler bölgesi jandarma komandoların tamamen denetimine girdi. Komandolar kış mevsimini bölgede geçirecek.

21 Kasım 2017 Salı 19:16
Jandarma komandolar o bölgeye indi: Bestler - Dereler'de sıcak takip

Jandarma komandolar o bölgeye indi: Bestler - Dereler'de sıcak takip


Terör örgütü PKK yandaşlarının kış üslenmesi için yüksek rakımlı tepelerin bulunduğu Bestler Dereler Bölgesi'nde geçmeye çalıştığı istihbaratı üzerine başlatılan operasyon sürüyor. Bölgede alan hakimiyetini tamamen sağlayan Jandarma Özal Harekat timleri, kış mevsimi boyunca PKK'lı teröristlerin barınmaya hazırlandığı yerlerde kalıcı üsler kurmaya başladı.

KOMUTANLIK O GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Jandarma Genel Komutanlığı'nca, güvenlik güçlerinin Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde yürüttüğü terör operasyonundan fotoğraflar paylaşıldı. Komutanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nın, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonuna ilişkin fotoğraflar yer aldı.

YÜKSEK RAKIMDA ZORLU KOŞULLAR

Fotoğraflarda, Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görevli güvenlik güçlerinin çalışmalarını yüksek rakımda ve zorlu koşullarda yürüttüğü görülüyor.

İdlib'teki TSK üssüne PKK saldırısı; Anında susturuldu
İdlib'teki TSK üssüne PKK saldırısı; Anında susturuldu
Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere suç duyurusu
Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere suç duyurusu
Yüksekovalı kadınların hayatı kurslarla değişti
Yüksekovalı kadınların hayatı kurslarla değişti
Başbakan Yıldırım: Artık PKK bu millete zarar veremeyecek
Başbakan Yıldırım: Artık PKK bu millete zarar veremeyecek
Şehitlerin adı standuyumun duvarına kazındı
Şehitlerin adı standuyumun duvarına kazındı
ABD medyası 'DEAŞ-PKK/PYD anlaşmasına' sessiz
ABD medyası 'DEAŞ-PKK/PYD anlaşmasına' sessiz
Eli kanlı terör örgütü PKK'ya sonbaharda ağır darbe
Eli kanlı terör örgütü PKK'ya sonbaharda ağır darbe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ormanın içine beton yol dökerek 'Park' yapmaya kalktılar
Ormanın içine beton yol dökerek 'Park' yapmaya kalktılar
Trabzon'da Sahte öğretmen beraat etti
Trabzon'da Sahte öğretmen beraat etti
Rasim Ozan Kütahyalı kanaldan kovuldu: Boşnaklara hakaret etmişti
Rasim Ozan Kütahyalı kanaldan kovuldu: Boşnaklara hakaret etmişti
Ankara ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor; Okullar tatil mi?
Ankara ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor; Okullar tatil mi?
Zarrab davası 4. kez ertelendi; Amerikan hukuku madara oldu
Zarrab davası 4. kez ertelendi; Amerikan hukuku madara oldu
Gökyüzü renkten rege girdi: Ege Bölgesi'nde esrarengiz ışıklar
Gökyüzü renkten rege girdi: Ege Bölgesi'nde esrarengiz ışıklar
Deprem uzmanlarından korkutan uyarı; 2018'de daha çok deprem olacak
Deprem uzmanlarından korkutan uyarı; 2018'de daha çok deprem olacak
O ağacın altında bir dram var: 5 aylık bebeğiyle orada yaşıyor
O ağacın altında bir dram var: 5 aylık bebeğiyle orada yaşıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim