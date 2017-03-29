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29 Mart 2017 Çarşamba 03:16

Jet Fadıl tahliye oldu, Doğu illerine yatırım müjdesi

Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine konulan ve hakkında 2442 yıl hapis cezası istenen Fadıl Akgündüz ve yeğeni tahliye edildi.

Jet Fadıl tahliye oldu, Doğu illerine yatırım müjdesi
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Jet Fadıl'dan doğu illerine yatırım müjdesi


Nitelikli dolandırıcılık suçundan 2442 yıl hapisle yargılanırken tutuklanan ve kamuoyunda Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz cezaevinden tahliye edildi. Akgündüz, Silivri Cezaevi çıkışında Doğu Bölgeleri'ne yatırım sözü verdi.

YEĞENİ İLE BİRLİKTE TAHLİYE EDİLDİ

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldıkları iddiasıyla Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanan işadamı Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut'un tahliyesine karar verildi.
Tahliye kararının ardından Akgündüz, 21.20 sıralarında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden salıverildi. Akgündüz'ü kapıda yakınları karşıladı. Yakınlarına sarılan Akgündüz çıkışta, "Doğu hayat bulacak, Türkiye kalkınacak" dedi. Akgündüz ve beraberindekiler daha sonra cezaevinin önünden ayrıldı.

 
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Fadıl AkgündüzJet Fadıl
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