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23 Mayıs 2017 Salı 19:51

Kaçak oto operasyonu; Ozan Tufan serbest bırakıldı

Kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan serbest bırakıldı.

Kaçak oto operasyonu; Ozan Tufan serbest bırakıldı
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Kaçak oto operasyonu; Ozan Tufan serbest bırakıldı


Türkiye'ye kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan  Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan serbest bırakıldı.  Ozan Tufan'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın Maslak'taki yerleşkesinde ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

ENERBAHÇE'DEN OZAN TUFAN AÇIKLAMASI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu belirtilen şebekeye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. 6 aylık takibin ardından 20 adrese yapılan operasyonda onlarca kişi gözaltına alınırken, ifadesine başvurulan isimlerden birinin Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan olduğu sarı-lacivertli kulüp tarafından şu şekilde açıklandı:

"Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Ozan Tufan'ın, bu sabah saatlerinde, kaçakçılık  üzerine İl Jandarma Müdürlüğü tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınmıştır.

"DOSYADA FUTBOLCUMUZ MAĞDUR DURUMDA"

Konuyla ilgili olarak yüzlerce kişinin ifadesinin alınacağı operasyon kapsamında Ozan Tufan, 2. el aldığı bir aracın ilk sahibinin, aracı vergilendirmesi ile ilgili sorularla muhatap olmuş, dosyada mağdur durumda olan futbolcumuz yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Müdürlüğü'nden ayrılmıştır."

 
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