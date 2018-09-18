Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
95264
ALTIN
245.371
DOLAR
6.3595
STERLİN
8.3558
EURO
7.4265
A Milli Takım 86- Slovenya 77
A Milli Takım 86- Slovenya...
Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında
Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında
Alanyaspor 1- Trabzonspor 0
Alanyaspor 1- Trabzonspor 0
Cocu "Bizim için iyi ve güzel bir akşamdı"
Cocu "Bizim için iyi ve...
Rizespor 1 Bursaspor 1
Rizespor 1 Bursaspor 1

Kadınlar bisiklete binip meydan okuyacak 

6. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 23 Eylül’de 60'dan fazla şehirde yapılacak.   Başta Ankara, İzmir, İstanbul, Isparta, Giresun, Diyarbakır, Konya, Kırıkkale, Malatya, Giresun olmak üzere bisiklete binecek olan kadınlar aynı anda pedal çevirecek

Kadınlar bisiklete binip meydan okuyacak 

6. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 23 Eylül’de 60'dan fazla şehirde yapılacak.   Başta Ankara, İzmir, İstanbul, Isparta, Giresun, Diyarbakır, Konya, Kırıkkale, Malatya, Giresun olmak üzere bisiklete binecek olan kadınlar aynı anda pedal çevirecek

18 Eylül 2018 Salı 11:12
Kadınlar bisiklete binip meydan okuyacak 

Kadınlar bisiklete binip meydan okuyacak 


6. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 23 Eylül’de 60'dan fazla şehirde yapılacak.   Başta Ankara, İzmir, İstanbul, Isparta, Giresun, Diyarbakır, Konya, Kırıkkale, Malatya, Giresun olmak üzere bisiklete binecek olan kadınlar aynı anda pedal çevirecek

2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl 6’ncı etkinliğiyle tüm şehir kadınlarını bisikletleriyle birlikte buluşma noktalarına davet ediyor. Şık kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleri ile 23 Eylül Pazar günü Türkiye’nin 60’dan fazla il ve ilçesindeki düzenlenecek Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda onlarca kadın aynı anda pedal çevirecek.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekilmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun 6 ‘ncısı 23 Eylül’de Türkiye’nin pek çok il ve ilçesinde aynı anda gerçekleşecek. Kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet altyapısı desteğini pekiştirmek için onlarca kadının katılarak farkındalık yaratacağı Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na Hollanda Kraliyet Havayolları KLM de bisiklet desteği ile bu heyecana ortak oluyor.

İstanbul’dan Diyarbakır’a onlarca kadın katılacak

Bisikletin ulaşım aracı olarak yaşamın parçası haline gelmesi ve farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda kadınlar rengarenk kıyafetleri, süsledikleri bisikletleri ve şarkılar eşliğinde bisikletlerini sürecek. Ankara, İzmir, İstanbul, Isparta, Giresun, Diyarbakır, Konya, Kırıkkale, Malatya, Giresun gibi Türkiye’nin 60’dan fazla il ve ilçesinde düzenlenecek olan etkinliğe bisikleti ile tüm kadınlar ve hatta kadınları desteklemek isteyen erkekler de katılabilecek. Daha çok kadın bisikletçinin yollarda olmasına dikkat çekip farkındalık yaratmak üzere yola çıkılan projenin İstanbul ayağında kadınlar Avrupa Yakası’nda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde buluşurken Anadolu Yakası’nda ise onlarca kadın Caddebostan sahilde buluşarak pedal çevirecek. 
 

Anahtar Kelimeler:
6. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayri İnönü Ka.Der üyesi oldu
Hayri İnönü Ka.Der üyesi oldu
2 milyon liralık mirası yedi, hırsızlık yaparken yakalandı
2 milyon liralık mirası yedi, hırsızlık yaparken yakalandı
DEAŞ'in Sincar askeri sorumlusu Kayseri'de yakalandı
DEAŞ'in Sincar askeri sorumlusu Kayseri'de yakalandı
Afyon'da feci kaza: 8 ölü 29 yaralı var 
Afyon'da feci kaza: 8 ölü 29 yaralı var 
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'u ayırdı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'u ayırdı
Emekli maaşından kesintiyi mahkeme durdurdu 
Emekli maaşından kesintiyi mahkeme durdurdu 
Terör mağdurlarına travma tazminatı 
Terör mağdurlarına travma tazminatı 
Boğazda yüzen ev; Eviyle boğaz turu atıyor
Boğazda yüzen ev; Eviyle boğaz turu atıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim