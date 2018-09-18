Kadınlar bisiklete binip meydan okuyacak



6. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 23 Eylül’de 60'dan fazla şehirde yapılacak. Başta Ankara, İzmir, İstanbul, Isparta, Giresun, Diyarbakır, Konya, Kırıkkale, Malatya, Giresun olmak üzere bisiklete binecek olan kadınlar aynı anda pedal çevirecek

2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl 6’ncı etkinliğiyle tüm şehir kadınlarını bisikletleriyle birlikte buluşma noktalarına davet ediyor. Şık kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleri ile 23 Eylül Pazar günü Türkiye’nin 60’dan fazla il ve ilçesindeki düzenlenecek Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda onlarca kadın aynı anda pedal çevirecek.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekilmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun 6 ‘ncısı 23 Eylül’de Türkiye’nin pek çok il ve ilçesinde aynı anda gerçekleşecek. Kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet altyapısı desteğini pekiştirmek için onlarca kadının katılarak farkındalık yaratacağı Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na Hollanda Kraliyet Havayolları KLM de bisiklet desteği ile bu heyecana ortak oluyor.

İstanbul’dan Diyarbakır’a onlarca kadın katılacak

Bisikletin ulaşım aracı olarak yaşamın parçası haline gelmesi ve farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda kadınlar rengarenk kıyafetleri, süsledikleri bisikletleri ve şarkılar eşliğinde bisikletlerini sürecek. Ankara, İzmir, İstanbul, Isparta, Giresun, Diyarbakır, Konya, Kırıkkale, Malatya, Giresun gibi Türkiye’nin 60’dan fazla il ve ilçesinde düzenlenecek olan etkinliğe bisikleti ile tüm kadınlar ve hatta kadınları desteklemek isteyen erkekler de katılabilecek. Daha çok kadın bisikletçinin yollarda olmasına dikkat çekip farkındalık yaratmak üzere yola çıkılan projenin İstanbul ayağında kadınlar Avrupa Yakası’nda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde buluşurken Anadolu Yakası’nda ise onlarca kadın Caddebostan sahilde buluşarak pedal çevirecek.

