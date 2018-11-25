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Kadınlar şiddete hayır demek istemişti: Polis dağıttı

Kadınlara yönelik saldırı ve şiddetin önlenmesi için Taksim Tünel Meydanı'nda toplanan gruba polis biber gazı ile müdahal etti..

Kadınlar şiddete hayır demek istemişti: Polis dağıttı

Kadınlara yönelik saldırı ve şiddetin önlenmesi için Taksim Tünel Meydanı'nda toplanan gruba polis biber gazı ile müdahal etti..

25 Kasım 2018 Pazar 18:43
Kadınlar şiddete hayır demek istemişti: Polis dağıttı

Kadınlar şiddete hayır demek istemişti: Polis dağıttı


Aralarında şiddet mağduru kadınlar ve yakınlarının da bulunduğu grubun gösterisine polis müdahale etti. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Taksim Tünel Meydanı'nda toplanan gruba polis müdahale etti. Grup, müdahalenin ardından oturma eylemi başlattı

Kadın Meclisleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Taksim Tünel Meydanı'nda bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanında öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınlar da eylemde yer aldı.

Saat 17.00'de başlayan eylemde, izinsiz olduğu gerekçesiyle polis yürüyüşe izin vermedi. Yürümek için hareketlenen gruba polis önce kalkanlarla müdahalede bulundu.

Ardından gaz tabancasıyla biber gazı sıktı. Grup bunun üzerine meydanda oturma eylemine geçti. Grubun oturma eylemi sürüyor.

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