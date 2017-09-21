

Kadir Topbaş istifa mı etti: Reis beklesin demiş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. İddia CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa ettiğini ileri sürdü,

AK PARTİLİ ÜYELER TOPBAŞ'I VETO ETMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kadir Topbaş'ın AK Partili üyeler tarafından beş dosyasının İBB Meclisi'nde veto edilmesi sonrası istifa ettiğini öne sürdü.

Yarkadaş, Topbaş'ın istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiğini, ancak Erdoğan'ın 'Başkan beklesin' dediğini iddia etti. Yarkadaş, Topbaş'ın bu gelişmeden sonra '5 Ekim'e kadar bekleyeceğini' söylediğini aktardı.

Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter'da şunları yazdı:

"Kadir Topbaş, bugün beş dosyasının kendisine rağmen meclisten geçmesi üzerine, çok yakın çevresine 'istifa ettiği'ni açıkladı.