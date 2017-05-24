Kadir Topbaş ve Recep Altepe için şok iddia

Süleyman Özışık'tan şok iddia: Topbaş istifa etmezse görevden alınacak

Gazeteci yazarkatıldığı bir haber programında İstanbul ve Bursa büyükşehir belediye başkanlarıyla ilgili şok iddialarda bulundu.'de Perde Arkası programındaile ilgili mücadelede önemli iddialarda bulundu. Süleyman Özışık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ın önümüzdeki günlerde istifa edeceğini ya da görevden alınacağını idida etti. Özışık "Bu konuda çok önemli bilgiye sahibim, hatta yerine gelecek ismi de biliyorum, ama burada açıklamam doğru olmaz. Bu konuda yakında çok tartışılan isimler görevden alınabilir" dedi. Özışık benzer iddialarını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanıiçinde sürdürdü. Özışık; "Hem İstanbul hem de Bursa Büyükşehir Belediye başkanları görevden alınacak ya da istifa edecek. Çok yakında bunu göreceğiz. Belediyelerde görülen ve kamuoyunda sert tepki gören kayırmacılık dönemi yakında son bulacak" şeklinde konuştu.