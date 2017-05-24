﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Mayıs 2017 Çarşamba 23:17

Kadir Topbaş ve Recep Altepe için şok iddia

Gazeteci yazar Süleyman Özışık, katıldığı bir haber programında İstanbul ve Bursa büyükşehir belediye başkanlarıyla ilgili şok iddialarda bulundu.

Kadir Topbaş ve Recep Altepe için şok iddia
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Süleyman Özışık'tan şok iddia: Topbaş istifa etmezse görevden alınacak


Gazeteci yazar Süleyman Özışık, katıldığı bir haber programında İstanbul ve Bursa büyükşehir belediye başkanlarıyla ilgili şok iddialarda bulundu.



TGRT Haber'de Perde Arkası programında FETÖ ile ilgili mücadelede önemli iddialarda bulundu. Süleyman Özışık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın önümüzdeki günlerde istifa edeceğini ya da görevden alınacağını idida etti. Özışık "Bu konuda çok önemli bilgiye sahibim, hatta yerine gelecek ismi de biliyorum, ama burada açıklamam doğru olmaz. Bu konuda yakında çok tartışılan isimler görevden alınabilir" dedi. Özışık benzer iddialarını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe içinde sürdürdü. Özışık; "Hem İstanbul hem de Bursa Büyükşehir Belediye başkanları görevden alınacak ya da istifa edecek. Çok yakında bunu göreceğiz. Belediyelerde görülen ve kamuoyunda sert tepki gören kayırmacılık dönemi yakında son bulacak" şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Kadir TopbaşRecep Altepe
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun şehidini bekliyor: Şehit polis Salıpazar'ında toprağa verilecek Samsun şehidini bekliyor: Şehit polis Salıpazar'ında...
Akli dengesi bozuk kişinin notu uçağı 4 saat bekletti Akli dengesi bozuk kişinin notu uçağı 4 saat bekletti
Türkiye genelinde huzur operasyonu; Yollarda denetim var Türkiye genelinde huzur operasyonu; Yollarda denetim...
Kato Dağı'nda çatışma; 1 şehit var Kato Dağı'nda çatışma; 1 şehit var
Ankara caddelerinde magandalar terör havası estirdi Ankara caddelerinde magandalar terör havası estirdi
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı
Yukarı Çık

Samsun şehidini bekliyor: Şehit polis Salıpazar'ında...
Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit...

Haberi Oku