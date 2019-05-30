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Kafa keseceğim diye Suriyeli serbest bırakıldı

Bursa'da yerel bir kanalın mikrofonuna Türklere hakaret eden ve 'Kafa keseceğim' diye bağıran Suriyeli çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Kafa keseceğim diye Suriyeli serbest bırakıldı

Bursa'da yerel bir kanalın mikrofonuna Türklere hakaret eden ve 'Kafa keseceğim' diye bağıran Suriyeli çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:03
Kafa keseceğim diye Suriyeli serbest bırakıldı

Kafa keseceğim diye Suriyeli serbest bırakıldı


Savaştan kaçarak ailesiyle birlikte sığındığı Türkiye'de 'Kafa keseceğini' söyleyen Suriyeli çıkarıldığı mahkemede ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bursa’da tartışma esnasında 'kafa keseceğim’ dediği anda yerel bir gazetenin kamerasına yakalanan ve olaydan sonra gözaltına alınan Suriyeli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şahsın ifadesinde sözlerinin çarpıtıldığını söylediği belirtildi. 

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda yaşandı. Yanındaki çocuğu sokak ortasında darp eden bir kadına Türk bir genç, "Burası Türkiye, burada çocuğunuzu darp edemezsiniz" diye tepki gösterdi. O esnada kadınla birlikte yürüyen A.A.F. isimli Suriyeli şahıs, "Kafa keseceğim" diye tepki gösterdi. O anlar ise yerel bir gazetenin kamerasına yansıdı. Olaydan sonra A.A.F. isimli şahıs gözaltına alındı. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan A.A.F., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.A.F. ifadesinde sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek, “Olay kameralara yansıdığı gibi değil, ben arkadaşlarımla yolda yürüyordum. O esnada bir adam ve kadın kavga etmeye başladı ve adam kadına vurdu. Bunu görünce adamla kavga etmeye başladım. Etraftakiler ayırmaya çalıştı. Sonra ellerinde mikrofon olan birileri geldi. Neler olduğunu sordu ben de ‘Kadına vuruyor, onun kafasını keserim’ dedim. Ben bu sözü kadına vuran adam için kullandım başkası için değil. Sözlerim çarpıtıldı” dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kafa KeseceğimBursaSuriyeli
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