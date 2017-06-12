Şırnak’ta PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı'nın daha önce de iki kez gazi olduğu öğrenildi.

Kahraman korucu, iki kez gazi oldu, üçüncüsünde şehit düştü

Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen güvenlik korucusu'nın daha önce de iki kez gazi olduğu öğrenildi.Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesi Kemerli köyü mevkiinde operasyonel faaliyet yürüten asker ve koruculara, bir grup PKK’lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmesi sonucu çatışma çıkmıştı. Çatışmada, 2 korucu ile bir asker yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan güvelik korucusu Abdurrahman Avcı, yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.Şehit korucunun, daha önce de terör örgütü PKK mensupları ile girdiği iki ayrı çatışmada gazi olduğu öğrenildi. İlk olarak, 1995 yılında Gabar Dağı'nda girdiği çatışmada yaralanan şehit korucu, son olarak da 14 Mart 2016'da sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatılan Şırnak merkez de yaralandığı belirtildi. Şehit korucunun, iyileşir iyileşmez görevinin başına döndüğü kaydedildi.Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan şehidin naaşının, düzenlenecek törenin ardından defnedileceği bildirildi.Öte yandan, çatışmada yaralanan bir asker ve bir korucunun tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, bölgede operasyon sürüyor.