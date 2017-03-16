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16 Mart 2017 Perşembe 08:44

Kahramanmaraş Türkoğlu Şehidini uğurluyor

Diyarbakır-Mardin karayolunda dün meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı’nın cenazesi özel uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Kahramanmaraş Türkoğlu Şehidini uğurluyor
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Kahramanmaraş Türkoğlu Şehidini uğurluyor


Son Dakika Haber, Diyarbakır-Mardin karayolunda dün meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı’nın cenazesi özel uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.
Şehit Uzman Çavuş Erkan İmalı’nın cenazesini Kahramanmaraş Havaalanında ailesinin yanısıra, Vali Vahdettin Özkan, Jandarma Komutanı Albay Timuçin Alper, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Türkoğlu Kaymakamı Serdar Kartal, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve şehidin birçok seveni karşıladı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmal’nın cenazesi, yüzlerce araç konvoyu eşliğinde Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna getirildi. Şehidin cenazesi bugün Türkoğlu ilçesine Başlı Yeşilyöre Mahallesi’ndeki kılınacak öğle namazının ardından Uzunsöğüt - Yeşilyöre Asri Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
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