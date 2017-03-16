Kahramanmaraş Türkoğlu Şehidini uğurluyor

Diyarbakır-Mardin karayolunda dün meydana gelen patlamada şehit olan’nın cenazesi özel uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.Şehit Uzman Çavuş Erkan İmalı’nın cenazesini Kahramanmaraş Havaalanında ailesinin yanısıra,ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve şehidin birçok seveni karşıladı.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmal’nın cenazesi, yüzlerce araç konvoyu eşliğinde Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna getirildi. Şehidin cenazesi bugün Türkoğlu ilçesine Başlı Yeşilyöre Mahallesi’ndeki kılınacak öğle namazının ardından Uzunsöğüt - Yeşilyöre Asri Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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