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Kahramanmaraşlı şehit Hüseyin Çam'ı binlerce vatandaş uğurladı

Kahramanmaraşlı şehit Hüseyin Çam'ı binlerce vatandaş uğurladı

26 Aralık 2017 Salı 14:35
Kahramanmaraşlı şehit Hüseyin Çam'ı binlerce vatandaş uğurladı


Kahramanmaraşlı şehit Hüseyin Çam'ı binlerce vatandaş uğurladı


Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyonda PKK mensuplarınca silahlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam Kahramanmaraş’ta düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.


Fulya Çam ile evli ve Mustafa isimli bir çocuk babası şehit Piyade Uzman Çavuş için Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesi'nde tören düzenlendi.

4 yıl önce göreve başlayan Çam’ın 4 erkek kardeşi 5’te kız kardeşi olduğu öğrenildi. Şehidin annesi Fatma Çam cenazede göz yaşlarına hakim olamazken, babası Mehmet Çam metanetini korudu.
Şehit Çam'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda cenaze aracına taşınırken yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Hüseyin Çam’ın cenazesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir ile diğer ilgililer ve çok sayıda mahalleli katıldı.
Şehit Hüseyin Çam, cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
(HLL-ÖK-Y)

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