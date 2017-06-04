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04 Haziran 2017 Pazar 01:50

Kahramlanların son fotoğrafı; Şehitler bir arada

Kato'yu terör örgütü PKK yandaşlarına dar eden kahramanların, Şenoba yakınlarında meydana gelen kazada şehit düşmeden hemen önce son kez fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. İşte o fotoğrafın hikayesi

Kahramlanların son fotoğrafı; Şehitler bir arada
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Kahramlanların son fotoğrafı; Şehitler bir arada

Kato kahramanlarının, Şenoba'da düşen helikopterde şehit olmadan bir süre önce bir arada fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan 13 askerden 6'sının, 31 Mayıs'ta birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde, bindikleri helikopterin kalktıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden 6'sının birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Kazada şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile silah arkadaşlarının yer aldığı fotoğrafın 31 Mayıs'ta akşam saatlerinde Şenoba Alay Komutanlığı'nda çekildiği öğrenildi.

Tümgeneral Aydın'ın ortada durduğu fotoğrafta, şehitlerden Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol, Piyade Kurmay Albay Gökhan Eker, Jandarma Yarbay Songül Yakut, İstihbarat Yüzbaşı Koray Onay ve Yüzbaşı Koray Acar bulunuyor.

Şırnak'ta 31 Mayıs'ta Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan AS 532 Cougar tipi helikopter, bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmüş, 13 asker şehit olmuştu.
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