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03 Şubat 2017 Cuma 21:29

Kamu'da 'Hayırlı Günler' yasaklandı mı? Başbakan açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasının taklit edilerek tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen 'Hayırlı Günler'e yasaklama iddiasına konu olan genelgenin sahte olduğu ortaya çıktı.

Kamu'da 'Hayırlı Günler' yasaklandı mı? Başbakan açıkladı
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Kamu'da 'Hayırlı Günler' yasaklandı mı? Başbakan açıkladı


Kamu kurum ve kuruluşlarında 'Hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar' gibi selamlaşma kalıplarının yasaklandığı yolunda sosyal medyada çıkan haberlere Başbakanlık'tan açıklama geldi. Sosyal Medya'da hızla yayılan sahte bir genelge ile vatandaşlar arasında tartışmalara neden olan söz konusu yazının uydurma olduğu belirtildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık tarafından yayımlandığı öne sürülen ve kamu kurum kuruluşlarında "Hayırlı işler", "Hayırlı akşamlar" gibi kalıpların kullanılmamasının istendiği iddialarına yanıt verdi

BAŞBAKAN'IN İMZASI TAKLİT EDİLMİŞ

Başbakan Binali Yıldırım, sosyal medyada, Başbakanlık tarafından yayımlandığı öne sürülen ve kamu kurum kuruluşlarında "Hayırlı işler", "Hayırlı akşamlar" gibi kalıpların kullanılmamasının istendiği iddia edilen genelgeye ilişkin, "Sahtekarlıkta epey mesafe almışlar belli ki. Kim yaptıysa, büyük bir alçaklık yapmış. Arkadaşlara talimatı veririm, gerekli yasal işlemleri başlatırlar. Devlet işi ciddiyet ister." dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Adana İl Başkanlığı'nca düzenlenen "Sandık Yönetimleri Toplantısı"na katılmak üzere geldiği Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Sosyal medyada, Başbakanlık tarafından yayımlandığı öne sürülen ve kamu kurum kuruluşlarına gönderilen bir genelge dolaşıyor" ifadeleri üzerine Yıldırım, "Her şeye inanıyor musunuz? Dedikodulara itibar etmeyin. Biz söyleyeceğimizi milletimize doğrudan söyleriz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın "Ne yazmışlar?" diye sorması üzerine gazeteciler, "Hayırlı işler", "Hayırlı cumalar", "Hayırlı günler", ifadelerinin yasaklandığının iddia edildiğini belirtti.

Bunun üzerine Yıldırım, "Sahtekarlıkta epey mesafe almışlar belli ki. Kim yaptıysa büyük bir alçaklık yapmış. Arkadaşlara talimatı veririm, gerekli yasal işlemleri başlatırlar. Devlet işi ciddiyet ister. Önüne gelen bilgisayarda yapıştırma, kesme, sahtekarlık aldı başını gitti. Ama bunun bedelinin ağır olduğunu yapanların da bilmesi lazım. Milletimiz ne zaman kime 'evet' diyeceğini de bilir, kime 'hayır' diyeceğini de bilir. Ayrıca bir tarife gerek yok, arife tarif gerekmez." değerlendirmesini yaptı.
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