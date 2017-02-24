﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Şubat 2017 Cuma 07:22

Kandil'e havadan baskın: 27 terörist öldürüldü

Havaların ısınmasıyla birlikte hareketlenen Kandil'deki terörist unsurlar TSK tarafından vuruldu. 3 hedef imha edildi, 27 terörist öldürüldü.

Kandil'e havadan baskın: 27 terörist öldürüldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kandil'e havadan baskın: 27 terörist öldürüldü

Son  Dakika Haberleri, PKK'lı teröristlerin Irak'taki ana karargahı Kandil'e yönelik hava harekatı düzenledi. TSK'dan yapılan açıklamaya göre Kandil'e yönelik hava operasyonu sırasında en az 27 terörist öldürüldü.

TSK açıklamasında Kandil'e hava harekatı sırasında 3 hedef vuruldu, 27 terörist öldürüldü bilgisi yer aldı.
 
DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatı sonucu 27 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "22 Şubat 2017 tarihinde 14:30-15:15 saatleri arasında Irak'ın Kuzeyindeki Kandil bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen üç hedef (üç barınma yeri) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Daha sonra yapılan hasar/zayiat tespit çalışmaları sonucunda, harekat sonrası 27 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Son Dakika Haberleri
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartında Özdağ'a 10 kişilik tepki organizasyonu Bartında Özdağ'a 10 kişilik tepki organizasyonu
Vatandaşlar, PKK'ya kızdı sınıra bayrak dikti Vatandaşlar, PKK'ya kızdı sınıra bayrak...
İstanbul'da Türkmen bayrağı asılmasını İBB izin vermedi İstanbul'da Türkmen bayrağı asılmasını...
Diyarbakır'da Nevruz bayramı coşkuyla kutlandı Diyarbakır'da Nevruz bayramı coşkuyla kutlandı
Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
Lice'de operasyon sürüyor; TSK açıkladı, 6 terörist öldürüldü Lice'de operasyon sürüyor; TSK açıkladı,...
Yukarı Çık

Bartında Özdağ'a 10 kişilik tepki organizasyonu
Daha önce Mersin'de düzenlenen salon toplantısını organize eden çevreler bu kez de Bartın'da...

Haberi Oku