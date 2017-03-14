Kapadokya'da balon faciasından dönüldü, 41 yaralı var

TERS RÜZGARA KAPILDILAR

45 KİŞİDEN 41'İ YARALANDI

PİLOTLAR O ANLARI ANLATTI

Balon turizminin merkezi haline gelen Nevşehir Ürgüp'te, kötü hava koşulları nedeniyle balonlar sert iniş yaptı. 45 turistin bulunduğu balonlarda bulunanlar korku dolu anlar yaşadı. Balon kazasının ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Nevşehir Valiliği kazalarla ilgili soruşturma açıyor.Kapadokya'da ters rüzgar nedeniyle 3 sıcak hava balonu Ürgüp İlçesi Sofular Köyü yakınlarında sert iniş yaptı. 3 balondaki toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılardan 32'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, hayati tehlikeleri bulunmayan 9 yaralının tedavileri sürüyor.Bugün sabahın ilk ışıklarıyla Kapadokya bölgesinin çeşitli yerlerinden havalanan onlarca balondan 3'ü, hava koşullarının aniden değişmesi, kar yağışının başlaması ve rüzgarın sert esmesiyle sürüklendi. 3 balon, Ürgüp İlçesi Sofuilar Köyü yakınlarındaki bölgeye sert için yaptı.Aralarında Çinli ve Avrupalı turistlerin çoğunlukta olduğu 3 sıcak hava balonundaki toplam 45 kişiden 41'i yaralandı. 32 kişinin hafif yaralandığı, 9 kişide ise kırık ve çıkıklar bulunduğu belirtildi. Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi ile kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı. Çoğu ayakta olmak üzere 32 turist kontrollerinin ardından taburcu edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan 9 yaralının ise tedavileri sürüyor. Yetkililer hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle sıcak hava balonlarının sert iniş yapmak zorunda kaldığını ifade etti.Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri sıcak hava balonlarının pilotlarının ifadesini aldı. Pilotlardan biri verdiği ifadede, yaşadıklarını şöyle anlattı:"Göreme'den kalkış yaptığımız 07.00 sıralarında hava oldukça dingindi. Meterolojik verilere göre kalkış yaptıktan bir müddet sonra önce sulu kar yağışı ardından da ters rüzgar aldık. Balonlar kontrolümüz dışı sürüklendikten sonda Ürgüp İlçesi Sofular Köyü yakınlarında sert bir iniş yaptık. Herhangi bir pilotaj hatası olmamıştır. Biz bu duruma 'Hava patlaması' diyoruz. Hava patlayınca böyle bir olay yaşadık" dedi.Bazı görgü tanıkları da 2 balonun da Göreme- Ürgüp istikametinden ters rüzgar nedeniyle Kayseri il sınırına sürüklendikten sonra normal iniş yaptığını ileri sürdü.