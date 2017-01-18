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18 Ocak 2017 Çarşamba 19:15

Kapalıçarşı'da elektrik kesintisi; Neden gündüz kesiyorlar?

Türkiye'nin dünyada en çok bilinen alışveriş merkezlerinden birisi olarak tanınan tarihi Kapalıçarşı'da elektrik kesintileri esnafı isyan ettiriyor. Geçtiğimiz yıl başlayan kesintilerin ne zaman biteceği ise hala bilinmiyor.

Kapalıçarşı'da elektrik kesintisi; Neden gündüz kesiyorlar?
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Kapalıçarşı'da elektrik kesintisi; Neden gündüz kesiyorlar?


Geçtiğimiz yılın son haftasında başlayan elektrik kesintileri dünyanın en ünlü alışveriş merkezi olarak bilinen tarihi kapalıçarşı esnafını vurdu. Esnaf uygulamaya adeta isyan ediyor. "Neden gece değil de gündüz kesinti uygulanıyor?" sorsuna ise kimse cevap veremiyor.

BİZ BİLE KARANLIKTA GİREMİYORUZ, MÜŞTERİ NEDEN GELSİN?

Fatih'te elektrik ekiplerinin çalışması nedeniyle Tarihi Kapalıçarşı karanlığa gömüldü. İş yerlerini mum ile aydınlatan, el ve cep telefonu feneriyle çalışan esnaf, duruma tepki gösterdi. Esnaf yetkililerden bir an önce sorunun çözülmesini istedi.



İstanbul’da Fatih bölgesinde genel sistemden yeterli enerji verilemediği için birçok yer karanlığa gömüldü. Bu kesintilerden etkilenen yerlerden birisi de tarihi Kapalıçarşı oldu. Son zamanlarda sık sık elektrik kesintilerine maruz Kapalıçarşı'da esnaf duruma tepki gösterdi. İş yerlerini mum ile aydınlatan, el ve cep telefonu feneriyle çalışamaya çalışan esnaf, yetkililerden duruma bir an önce çözüm bulmasını istedi.

“Dünyanın göz bebeği olan bir kapalıçarşıda böyle elektriksiz kalıyoruz”
4 tarafın karanlık olduğunu ifade eden Mustafa Sönmez, “1978’lerde de böyle oluyordu, yine bu duruma geldik. 38 sene önceki duruma geldik, bu günler için öyle. Son zamanlarda sık sık kesilmeye başladı. Zaten müşteri de yok. Bir de üstüne elektrik de kesilmeye başladı. Ne moral kaldı ne de iş kaldı. Bu ara kesintiler çoğalmaya başladı. Siber saldırı olduğunu duyduk. Yetkililere diyeceğimiz, bozuksa tamir etsinler, insanları elektriksiz bırakmasınlar. İnsanlar buna para veriyor ama zam deyince kimse bir şey demiyor. İşe gelince de burada karanlıkta kalıyoruz. Dünyanın göz bebeği olan bir kapalı çarşı da böyle elektriksiz kalıyoruz” dedi.

“Buranın 1 gün kapalı olması felaket gibi bir şey”

Elektrik kesintisinin ticareti olumsuz etkilediğini söyleyen Metin Çubuk da, “Hiç kimse karanlıkta içeriye girmiyor. Kapalı çarşının 1 gün kapalı olması ki burası ülkenin ekonomisinin can damarıdır. Buranın böyle olması ne demektir? Böyle bir şey olamaz. Felaket gibi bir şey. Gündüz arıza mı var, neden gece çalışma yapılmıyor. Bugün telefon açıyoruz, 4-5’de gelecek diyorlar. Mağdur oluyoruz, 1 gün çalışmamak ne demek. Kapalıçarşı gece kapalı, gece yapsınlar gündüz değil” ifadelerini kullandı.

 
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Kapalıçarşıda Elektrik Kesintisi
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