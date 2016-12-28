Kapalıçarşı'da elektrikler ne zaman gelecek? Esnafı çıldırtan kesintiler

Türkiye'nin en önemli alışveriş merkezlerinden biri olarak öne çıkan tarihi'da 3 gündür devam eden elektrik kesintisi esnafı da vatandaşları da çileden çıkardı.Piyasanın aylardır zaten durgun olduğunu söylyen esnaf mum ışığında satış yapmaya çalışıyor. Müşteri beklerken mangalda kahve yapan esnaf 'Sinek bile yok' diyerek çekilen sıkıntının had safhaya ulaştığından yakınıyor.Üç gündür günde bazen 1 saat elektrik alabildiğini söyleyen Kapalı Çarşı esnafı yetkililerin kesintiler konusunda bilgi vermemesinden dert yandı.Kapalı Çarşı'ya alışveriş için gelen turistler ise çoğunlukla karanlık ortamdan korkarak geri dönmeyi tercih ediyor.Eminönü bölgesinde devam eden elektrik kesintilerinin Mısır Çarşısı'nı da vurduğu öğrenildi.Elektriklerin ne zaman geleceğini bilmediğini söyleyen Kapalı Çarşı Derneği yöneticileri ise, yetkililerin bilgi vermesini istiyor