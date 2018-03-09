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Kapıcı Cafer'den acı haber: Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen TRT dizileri arasında yer alan Bizimkiler'in Kapıcı Caferi Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Kapıcı Cafer'den acı haber: Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen TRT dizileri arasında yer alan Bizimkiler'in Kapıcı Caferi Ercan Yazgan hayatını kaybetti

09 Mart 2018 Cuma 00:44
Kapıcı Cafer'den acı haber: Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Kapıcı Cafer'den acı haber: Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Tiyatro ve TV dizilerinin ünlü oyuncusu Cafer Yazgan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. TRT'nin 80'li yıllarda yayıyan aldığı Bizimkiler dizisinde Kapıcı Cafer rolü ile milyonlara kendisini sevdiren ünlü oyuncu Ercan Yazgan bir süredir felç tedavisi görüyordu.


Geçen hafta felç geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisi ile milyonlara kendisini sevdiren ünlü oyuncu Ercan Yazgan gece saat 23.05  sıralarında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun tedavi gördüğü  hastaneden şu açıklama yapıldı:

"İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahelelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur. Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin kaybı için başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Anahtar Kelimeler:
BizimkilerKapıcı Cafer
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