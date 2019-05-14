Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
86771
ALTIN
247.281
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6701
EURO
6.7137

Kaplumbağa'ya kaportacıda kabuk operasyonu

Bir aracın üzerinden geçerek kabuğunu kırdığı ve yaralarak adeta ölüme terk ettiği kamlumbağaya kaportacı Doğan usta, kırık kabukları birleştirdi.

Kaplumbağa'ya kaportacıda kabuk operasyonu

Bir aracın üzerinden geçerek kabuğunu kırdığı ve yaralarak adeta ölüme terk ettiği kamlumbağaya kaportacı Doğan usta, kırık kabukları birleştirdi.

14 Mayıs 2019 Salı 21:57
Kaplumbağa'ya kaportacıda kabuk operasyonu

Kaplumbağa'ya kaportacıda kabuk operasyonu


Yol üstünde üzerinden geçen otomobilin kabuğu ağır kırık ve yara izleri bulunan kaplumbağaya kaportacıda operasyon yapıldı. Yaralı gördüğü kaplumbağanın gece rüyasına girdiğini söyleyen Hasan Ural adlı vatandaş, bir gün sonra giderek bulduğu canlıyı tanıdığı kaporta ustası Doğan ustanın atölyesine getirerek, sırtındaki kırıkları tamir ettirdi. 
İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir aracın üzerinden geçerek kabuğunu kırdığı kaplumbağa, sanayi sitesindeki kaporta dükkanında yapılan operasyonla hayata döndürüldü. İstanbul'daki bir arkadaşlarından canlı yayında yardım alarak kaplumbağayı dezenfekten ederek kırık kabuğu birleştiren iki arkadaş, kaplumbağayı hayata bağladı. 


Çeşme ilçesinde, Alaçatı Port istikametine giderken yolun üzerinde bir kaplumbağa gören Hasan Ural, aracını durdurarak, kaplumbağayı yolun kıyısına almak istedi. Kaplumbağanın üzerinden bir aracın geçerek kabuğunu kırdığını gören Ural, kaplumbağayı dikkatlice yolun kıyısına götürerek otların arasına koydu. 

AKŞAM RÜYASINDA GÖRDÜ

Akşam evine gittikten sonra rüyasına da giren kaplumbağayı düşünen Ural, iş yerindeki işini bitirdikten sonra kaportacı arkadaşı Doğan Güler ile birlikte kaplumbağanın yanına gitti. Kaplumbağanın bıraktığı yerde durduğunu ve yaşadığını gören Ural, arkadaşıyla birlikte kaplumbağayı alarak veterinerleri telefonla aradı. Veterinerlerden Çeşme'de müdahale edilemeyeceği, İzmir'e götürmeleri gerektiği yanıtını alan Ural ve Güler, kaplumbağayı kendi çabaları ile iyileştirmek istedi. 


CANLI YAYINLA YARDIM ALDI

Eczaneye giderek ilk yardım malzemeleri alan Hasan Ural ve kaportacı Doğan Güler, sanayi sitesindeki dükkana giderek, kaplumbağaya müdahale hazırlığına girişti. Cep telefonları ile İstanbul'daki bir arkadaşını arayan Hasan Ural, canlı bağlantı kurarak İstanbul'daki arkadaşının yardımıyla kaplumbağaya müdahale ederek kırık kabukları birleştirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından kaplumbağa, 2 saat kadar sonra kendine geldi. 

'UMARIM EN KISA ZAMANDA KENDİNE GELİR'

Ural, kaplumbağanın kendine gelmesinin ardından, yaşadıklarını şöyle anlattı: 

"Geçen akşam, Alacatı'dan Port'a giderken bir baktım yolun ortasında kaplumbağa. Hemen durdum. Maalesef üstünden araba geçmiş ve kabuğu kırılmış. 

Hayvan ölü gibiydi. Kenardaki otların arasına koydum. Gece rüyama girdi. İçimdeki ses, 'git onun yanına' diyordu sabahtan aksama kadar işimin başındaydım; ama içimdeki ses git diyordu. Akşam üstü bastım gittim oraya. Bir baktım, kaplumbağa yaşıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Hemen aldım. 3-4 veteriner firmasını aradım. İzmir'e götürmem gerektiğini söylediler. Biz de eczaneden ilk yardım malzemelerini ve ilaçlarını aldık. İstanbul’dan bir ağabeyimize canlı bağlantı kurarak, biz gerçekleştirdik. Kaplumbağa 2 saat içinde kendisine geldi. Şimdi yürür durumda. Umut ediyorum en kısa zamanda kendisine gelir ve doğada yaşamına başlar. Lütfen araç kullanırken dikkatli olalım, yoldaki canlılara dikkat edelim." 
 

Son Güncelleme: 14.05.2019 22:19
Anahtar Kelimeler:
ÇeşmeAlaçatı PortKamlumbağaya Kaportacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarar Ailesi'ni rehin alan zanlılar Bulgaristan'da yakalandı
Sarar Ailesi'ni rehin alan zanlılar Bulgaristan'da yakalandı
Tokat Artova'da feci kaza, 2 polis memuru şehit
Tokat Artova'da feci kaza, 2 polis memuru şehit
Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklar 6 derece birden artıyor
Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklar 6 derece birden artıyor
Türk vatandaşlarına Schengen vizesi zorlaştırıldı
Türk vatandaşlarına Schengen vizesi zorlaştırıldı
Ağaç keserken, kendisini uyaran kazı ekibine saldırdı
Ağaç keserken, kendisini uyaran kazı ekibine saldırdı
Şehit Şükrü Can Kayadibi törenle uğurlandı
Şehit Şükrü Can Kayadibi törenle uğurlandı
19 Mayıs 100 yaşında | Ne Mutlu Türküm Diyene
19 Mayıs 100 yaşında | Ne Mutlu Türküm Diyene
Haliç Üniversitesi'ne baskın | Rektör koltuğuna oturdular
Haliç Üniversitesi'ne baskın | Rektör koltuğuna oturdular

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort